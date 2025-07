Comment voyager en toute intimité, dans le calme et la sérénité, sur un paquebot de croisière ?

Si vous aussi les bateaux de croisière ne vous attirent pas forcément en raison de la foule notamment, alors le service Yacht Club de MSC Croisières pourrait vous convaincre. Une partie entièrement réservée à l’avant du bateau pour profiter d’une expérience exclusive et beaucoup plus intime. On vous raconte.

Il y a quelques mois, MSC Croisières me contacte pour partir quelques jours en mer sur son bateau Splendida. Si l’offre est très alléchante sur le papier, un point me retient quand même : la tranquillité. En effet, je fais partie de ces personnes qui ont peut-être des idées reçues sur les croisières. Notamment sur l’effet de foule qu’il peut y avoir. Mais quand MSC me présente son espace Yacht Club, je me dis “et pourquoi pas ?”.

Dans cet espace, ce “navire sur le navire”, entièrement réservé aux clients Yacht Club, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience calme et intime. Loin des clichés qu’on peut avoir sur les bateaux de croisière, l’espace MSC Yacht Club est donc une partie privée du navire, située à l’avant sur plusieurs ponts. Restaurant et salon avec vue panoramique, solarium et piscine privés, service de majordome sur mesure h24 et 7j/7… Mais bien évidemment, les clients du Yacht Club peuvent aussi profiter du reste du navire. Bon, c’est parti pour une expérience exclusive sur le MSC Splendida !

Le bateau de croisière MSC Splendida. Crédit : Pierre Le Moellic

Embarquement immédiat pour la tranquillité avec MSC Yacht Club

C’est au port de Trieste, en Italie, que commence notre voyage. Dès l’arrivée, notre majordome s’active pour récupérer nos affaires et nous installer dans un espace privé pour l’enregistrement à bord. Ensuite, direction la cabine. Enfin, la suite. Car oui, contrairement au reste du navire, les chambres proposées dans l’espace Yacht Club sont toutes plus grandes. Et toutes avec une terrasse. Un point qui nous convainc d’emblée.

Les affaires sont déjà installées (avec bien sûr, des petites attentions exclusives), on poursuit la visite. Avec une réception ouverte jour et nuit pour répondre au mieux aux besoins et attentes des clients, le Yacht Club attribue un majordome à chaque suite pour le séjour. Tout pour nous offrir des souvenirs mémorables. On passe dans les différents espaces (bar, restaurant…) puis on débarque sur le pont supérieur réservé aux clients du Yacht Club. Avec une piscine, des transats, un bar extérieur et un buffet en cas de fringale en pleine séance bronzette, on oublierait presque qu’on est sur un bateau avec 5000 autres passagers.

Le pont supérieur et la réception du Yacht Club. Crédit : MSC Croisières

Côté restauration, on a donc le choix : le restaurant du Yacht Club ou les autres espaces restauration du navire. Pour notre première soirée, ce sera donc le restaurant du Yacht Club (placé à l’arrière du MSC Splendida cependant). Et c’est le ventre bien rempli par des assiettes sublimes et gourmandes qu’on finit la soirée avant d’aller se coucher. Pour le petit-déjeuner, c’est aussi au choix : dans la suite directement (à commander la veille comme à l’hôtel) ou bien dans le salon bar avec la vue panoramique. Et c’est au réveil, à Split en Croatie, qu’on prend le petit-déjeuner sur notre balcon ! Maintenant, place au programme de la journée. Comme pour une croisière “classique”, vous pouvez décider de faire des excursions ou non. À organiser de votre côté ou bien grâce à votre majordome qui se chargera de tout.

Petit-déjeuner avec vue. Crédit : Pierre Le Moellic

Après une journée exceptionnelle à découvrir l’histoire incroyable de Split, c’est l’heure de retourner sur le bateau. De nouvelles petites attentions personnalisées nous attendent en chambre, et on tombe sous le charme une fois de plus. Nouvelle soirée, nouveau restaurant. Ambiance sushis pour ce dîner avant de profiter du casino (ouvert seulement quand le bateau est en mer). Puis on recommence : nouvelle nuit mais journée entière en mer cette fois. On en profite pour découvrir le navire dans son intégralité. Mais il est vrai que l’espace du Yacht Club nous séduit beaucoup plus pour sa tranquillité et son calme, contrairement au reste du bateau.

Restaurant du Yacht Club. Crédit : MSC Croisières

Dernière soirée et nuit sur l’eau avant d’arriver au port du Pirée (Athènes, Grèce). On se prépare pour le check out où la réception s’occupe de tous les bagages, un poids en moins pour visiter la ville en toute sérénité. Accompagnés d’un guide privé, on s’émerveille sur la beauté historique d’Athènes. Un vrai musée à ciel ouvert ! Puis la fin approche : on retrouve une dernière fois notre majordome qui nous ramène nos valises et c’est le départ pour l’aéroport.

Athènes. Crédit : Pierre Le Moellic

Notre retour sur expérience

Comme je vous le disais au début, les croisières, ça ne m’attirait vraiment pas. La foule, le côté “usine” où tout s’enchaîne… Je n’aurais jamais pensé débarquer sur un bateau de croisière. Et pourtant, MSC Yacht Club a réussi à me faire changer d’avis ! Car dans cet espace privatisé, on ne se rend pas du tout compte du monde qu’il y a le bateau. C’est calme, intime et reposant. Les suites proposent tout le confort d’un hôtel de luxe, avec leur terrasse privative pour profiter de la vue et des sublimes couchers de soleil en mer. Le service privilégié des employés du Yacht Club est parfait : à l’écoute, présent (mais sans trop l’être) et toujours dans l’anticipation de nos demandes. Et aussi, car on a accès plus rapide pour débarquer et embarquer à chaque escale.

Salon du Yacht Club. Crédit : MSC Croisières

Cependant, ça reste un bateau de croisière. Le spa, par exemple, est commun à tous les passagers (même si les clients du Yacht Club peuvent réserver et passer en priorité), tout comme les salles de spectacle, le casino et les autres restaurants. Vous serez donc “confrontés” à la foule pour y accéder. Et bien sûr, le prix. Le MSC Yacht Club est forcément plus cher qu’un séjour classique, mais c’est normal. Le service proposé est beaucoup plus important !

En résumé, oui je peux dire que le Yacht Club m’a réconciliée avec les croisières. Avec cette offre, MSC attire une nouvelle clientèle tout en conservant son esprit et sa première mission : faire voyager les gens à travers le monde et créer des souvenirs mémorables. Donc pour les plus sceptiques face aux bateaux de croisière (comme moi au départ), c’est un autre moyen d’aborder ce mode de voyage, sur des courts ou plus longs séjours. Et vous, vous vous laisserez tenter ?

Coucher de soleil en pleine mer. Crédit : Pierre Le Moellic

Article réalisé dans le cadre d’une invitation par MSC Croisières via l’agence Matriochka.