Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour vivre sur un bateau de croisière et révèle les mauvais côtés de cette vie sur l'eau

Cette Américaine a décidé de tout quitter pour partir vivre à plein temps sur un bateau de croisière. Elle liste les côtés négatifs d’une vie qui a l’air paradisiaque au premier abord.

Certaines personnes, comme Lynelle, font le choix de tout quitter pour partir vivre sur un bateau de croisière. Et si tout semble parfait et donne des allures de vacances, l’Américaine prévient : le quotidien à bord d’un bateau de croisière n’est pas « que du faste et du glamour ».

Sur sa chaîne Youtube, Poverty to Paradise (De la pauvreté au paradis), Lynelle raconte sa nouvelle vie. Après avoir pris sa retraite à 53 ans, elle a vendu sa maison, quitté un mariage et un emploi toxiques et vendu presque tout ce qu’elle possédait pour vivre sa vie sur un bateau de croisière.

Crédit photo : studioportosabbia/ iStock

Parfois, ce mode de vie est compliqué pour la retraitée. En premier lieu, elle cite le manque de place dans sa cabine, principal lieu de vie. « Prenez votre chambre actuelle, coupez-la en deux, placez maintenant un lit queen-size, quelques tables de nuit et tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans cette moitié de chambre, c'est à quoi ressemblera votre cabine », révèle-t-elle.

Des désagréments qui peuvent en rebuter certains

Crédit photo : Poverty to Paradise/ Youtube

Outre l’espace exigu qu’offre sa cabine, Lynelle regrette les murs fins qui l’entourent. « J’ai entendu tellement de choses pendant que j'étais dans ma cabine qui me dérangeaient », admet-elle. Parmi elles, principalement des disputes et les fêtes organisées sur le navire. À plusieurs reprises, Lynelle a fait appel aux membres de l’équipage pour calmer certaines situations.

À cause du bruit, Lynelle est devenue insomniaque. Mais avec le temps, elle est parvenue à surmonter ce problème. En revanche, il existe un autre problème que la retraitée a bien du mal à surmonter : la solitude. Introvertie, Lynelle avoue passer la plupart de son temps dans sa cabine. « Il est difficile de nouer des amitiés durables » car de nombreux passagers ne sont que... de passage.

« Selon votre personnalité, je pense que certaines personnes se sentiraient seules sur un bateau de croisière ou seraient vraiment tristes que les personnes qu'elles ont rencontrées et avec lesquelles elles ont noué des liens rentrent chez elles, auprès de leur famille et continuent leur vie », avertit-elle.

Crédit photo : Poverty to Paradise/ Youtube

Paradoxalement, Lynelle précise qu’il peut être difficile d’avoir du temps pour soi. Du fait de cet environnement clos, elle ne peut échapper à la sollicitation de ses compagnons de voyage qui n’ont personne d’autre à qui parler. Enfin, la nourriture servie à bord peut être « monotone » car les menus changent peu.

Malgré tous ces désagréments, Lynelle ne changerait pour rien au monde son mode de vie car « les avantages l'emportent de loin sur les inconvénients ». Cela dit, elle conseille à ceux qui voudraient faire comme elle de faire quelques croisières pour tester la vie sur un bateau.