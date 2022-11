6 lieux à découvrir absolument à New York

La Grosse Pomme regorge de choses à faire et à visiter. À tel point qu’il est parfois difficile pour les visiteurs dont c’est le premier voyage de prioriser les activités. Pas de panique cependant, on vous dévoile notre top 6 des activités et sites à voir en priorité à New-York après un vol avec French Bee.

Crédit : MusikAnimal/ Wikipedia

Pour s'offrir un vol Paris-New-York, il faut parfois débourser des sommes astronomiques. Mais avec la compagnie aérienne française French Bee, n'importe qui peut désormais se payer un billet d'avion à petit prix à destination de la Grosse Pomme. Et une fois arrivé là-bas, il y a une multitude de choses à voir.

On ne va pas y aller par quatre chemins, mais vous ne manquerez pas de choses à faire à New-York. La ville la plus peuplée des États-Unis est en effet un nid inépuisable d'activités pour s’occuper. Difficile dans cette situation de savoir où donner de la tête.

Alors pour vous aider dans votre quête des lieux mythiques et iconiques à voir et visiter à New-York, nous vous avons préparé un petit top.

Les activités et lieux à voir absolument à New-York

La Statue de la Liberté

Un petit air de France outre-Atlantique en compagnie de cette statue de granite située sur la Liberty Island. Bien connue de tous, la célèbre statue attire chaque année près de 4,2 millions de curieux. Du haut de ses 93 mètres, la Statue de la Liberté est l’un des principaux symboles des États-Unis, symbolisant par ailleurs l’amitié franco-américaine.

L’Empire State Building

Le gratte-ciel surplombe New-York de ses 102 étages qui se dressent sur 381 mètres. De quoi donner le vertige. Cependant, il n’est pas l’immeuble le plus haut de la ville et se retrouve septième dans ce classement. Pourtant, ce gratte-ciel, qui est considéré comme l’un des Sept merveilles du monde moderne, vaut le coup d'œil pour sa grandeur, ses illuminations de nuit ou encore pour observer le lieu que King Kong a eu la chance d'escalader. Vous pourrez ainsi en profiter pour flâner dans la mythique Cinquième Avenue.

Central Park

Crédit : Ed Yourdon/ Wikipedia

Pendant que vous êtes sur la Cinquième Avenue, vous pourrez en profiter pour prendre un bon bol d’air frais à Central Park. Véritable poumon vert de la ville, Central Park compte 341 hectares d’arbres et de verdure. Vue sur les gratte-ciel, espace détente avec plans d’eau, prairies et jardins, Central Park propose aussi plusieurs événements sportifs et musicaux.

American Museum of Natural History

En prenant la sortie de Central Park West, vous pourrez aussi vous diriger vers l’American Museum of Natural History, l’un des deux plus célèbres musées de la ville (avec le Metropolitan Museum of Art). Les amoureux d’Histoire y trouveront leur compte au milieu des nombreuses collections qui composent le musée (sciences naturelles, civilisations humaines), sans oublier l’immense bibliothèque. De quoi se croire dans La Nuit au musée.

Times Square

S’il vous prend l’envie de vous mêler à la foule (bien que cela ne soit pas très compliqué à New-York) ou de profiter d’une petite dose d’euphorie, vous pouvez vous rendre dans le célèbre quartier de Times Square. Celui-ci offre une énergie inégalable, non loin de Broadway et de ses théâtres, mais surtout de par ses publicités lumineuses sur des écrans géants. Des sollicitations de toutes parts qui doivent à Times Square le surnom de « La ville qui ne dort jamais ». Si vous avez la chance de vous y rendre en fin d’année, vous pourrez assister aux traditionnelles célébrations du Nouvel An. Il y a mille et une choses à faire dans ce quartier vivant.

Le Pont de Brooklyn

On l’a tous déjà vu en fond d’écran mais pas en vrai. Le Pont de Brooklyn est l’un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il relie les arrondissements de Manhattan et de… Brooklyn en passant au-dessus de l’East River. Le Pont de Brooklyn offre une vue imprenable sur les deux arrondissements grâce à ses nombreux angles. L’idéal pour faire des photos du pont sous toutes ses coutures.

Il faudrait des pages et des pages pour récapituler toutes les activités à faire et tous les lieux à visiter à New-York. La ville est riche en histoire, en art, en culture et propose une architecture typique faite de gratte-ciels. Avec ces six lieux à découvrir que nous vous avons proposés, vous avez de quoi remplir de souvenirs et d’émerveillement votre séjour dans la Grosse Pomme.