Tulum : cet hôtel propose un lit sur rails pour dormir à la belle étoile face à l'océan

Lorsqu'il s'agit d'escapades romantiques, peu d'endroits sont à la hauteur de l’hôtel « La Valise » situé à Tulum, notamment pour l’une de ses caractéristiques : son lit sur rails !

Crédit : Muz Najim

À voir aussi

Ce boutique hôtel de luxe de 11 chambres situé dans le sud de Tulum, au Mexique, permet à chacun de ses clients de profiter de certaines des plus belles vues du Mexique grâce à ses chambres situées en bord de mer ou dans la jungle. Cependant, ceux qui le souhaitent peuvent désormais réserver la suite principale de La Valise, équipée d'un lit king-size qui se déploie sur le balcon, afin de dormir à la belle étoile et d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage toute la nuit.

La suite principale est construite sous un toit de palapa traditionnel, ce qui lui donne l'impression d'être complètement immergée dans son environnement naturel. La suite dispose également d'une entrée privée et d'un accès direct à la plage, ainsi que d'un magnifique lit king, ce qui en fait l'endroit idéal pour échapper au stress du quotidien.

Si le lit king sur rails est certainement un atout, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas réserver cette chambre spécifique, car chaque chambre de l'hôtel dispose d'un espace extérieur privé dont vous pouvez profiter pour vous relaxer en toute tranquillité. Vous trouverez également de nombreux espaces en bord de mer et des hamacs disséminés dans la propriété, idéaux pour un petit moment de détente l'après-midi ou une longue sieste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Valise Tulum (@lavalisetulum)

La Valise, temple du bien-être

Sur place, les clients de cet hôtel hors-norme peuvent faire de nombreuses activités. Ceux qui sont prêts à quitter leur chambre peuvent par exemple prendre part à quelques expériences privées, notamment de la plongée avec tuba et du yoga. Vous pouvez également choisir parmi un menu inventif de soins de bien-être corporel et spirituel, comme une cérémonie du venin d'abeille, une cérémonie de la lune et une lecture des archives akashiques, bref, tout est réuni pour passer un moment merveilleux.

Crédit : La Valise Tulum

Alors, on part quand ?