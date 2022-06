Kenya : voici le somptueux lodge Mahali Mzuri, élu meilleur hôtel du monde en 2021

Le meilleur hôtel du monde se trouve au Kenya, il s’agit du Mahali Mzuri, un camp de safari de luxe situé dans la réserve privée Olare Motorogi. C’est un endroit où l'on peut déguster un dîner gastronomique, dormir dans la meilleure literie et peut-être croiser un zèbre en allant prendre sa douche.

Crédit : Mahali Mzuri

Le Mahali Mzuri, créé par le milliardaire Richard Branson il y a 15 ans, a été élu meilleur hôtel au monde dans le cadre des World's Best Awards 2021 de Travel + Leisure. Le projet de départ était de construire un lieu qui n’ait aucun impact sur l’environnement, et c’est mission accomplie ! Sur place, les clients peuvent dormir dans l'une de ses 12 tentes de luxe au milieu de l'écosystème du Maasai Mara. Chacune d’entre elles dispose d'une salle de bains privée, d'une literie confortable, de meubles en cuir pour se détendre, de baignoires sur pieds et de grandes fenêtres et portes qui s'ouvrent sur une immense terrasse où l'on peut observer le soleil se lever, se coucher et tout ce que la savane a à offrir de plus beau.

Et bien que le camp soit situé dans une région sauvage assez éloignée, ses chefs parviennent à préparer des menus dignes de restaurants étoilés chaque soir. Les clients pourront déguster une cuisine panafricaine à base de produits locaux, et même avoir la chance de participer à des barbecues dans la brousse, à des pique-niques au champagne et, bien sûr, de faire l'expérience du célèbre « sundowner » de safari, un apéritif pris en pleine nature au coucher du soleil.

Crédit : Mahali Mzuri

Des safaris extraordinaires

En ce qui concerne les activités, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle les voyageurs parcourent des milliers de kilomètres pour venir dans ce petit coin de paradis : les safaris. « Plusieurs territoires de lions se rejoignent dans le Olare Motorogi Conservancy, ce qui peut donner lieu à des scènes impressionnantes lorsque les différents groupes se battent pour la domination » peut-on lire sur le site web l'hôtel. La région abrite également environ 150 000 gnous qui semblent se contenter de profiter de l’endroit tout au long de l'année ! Bien sûr, l'une des plus grandes attractions de la région est la Grande Migration annuelle, qui voit jusqu'à un million de gnous et des centaines de milliers de zèbres, de gazelles et d'autres animaux entreprendre un voyage d'environ 1 600 km à travers la Tanzanie et le Kenya.

Crédit : Mahali Mzuri

Crédit : Mahali Mzuri

Cela donne envie, n’est-ce pas ?