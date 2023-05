À Venise, les eaux du Grand canal se sont parées d'une couleur verte fluo

Le 28 mai dernier, les eaux du Grand canal de Venise ont pris une couleur inhabituelle puisqu’elles sont devenues… vertes fluo.

Les touristes qui ont décidé de visiter la belle ville de Venise ces derniers jours ont été surpris. Le 28 mai, les eaux du Grand canal ont pris une couleur pour le moins inhabituelle. Près du pont de Rialto, une importante partie des eaux est devenue verte fluo.

Ce changement de couleur a été signalé par les habitants de Venise. Une réunion d’urgence a été organisée avec le préfet de Venise et les forces de l’ordre afin de comprendre un tel changement.

Les eaux de Venise deviennent vertes

Pour le moment, on ne connaît pas la raison de cette coloration. Une enquête est en cours et d’après le quotidien local La Nuova Venezia, ce liquide vert “semble être un colorant organique utilisé pour les contrôles d’eau ou en spéléologie”. Si tel est le cas, ce projet habituellement utilisé dans les eaux souterraines ne représente aucun danger pour la santé humaine.

??? Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto.

Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ — Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023

Afin de mener l’enquête et de trouver la cause de cette coloration, l’agence régionale de protection de l’environnement a reçu des échantillons de l’eau et va procéder à des analyses.

Ce n’est pas la première fois que les eaux de Venise changent de couleur. En 1968, l’artiste Nicolas Garcia avait teint l’eau de cette même couleur verte afin de sensibiliser à l’écologie. Mais cette fois, cette action pourrait ne pas venir de militants écologiques. Affaire à suivre…