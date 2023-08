À seulement 11 mois, Atlas, a déjà visité 23 pays. Preuve que la parentalité n’empêche pas de voyager.

Qui a dit que l’on ne pouvait plus voyager avec un nouveau-né ? Becs Lewis et Will Montgomery nous prouvent le contraire. Alors qu’il a accueilli son premier enfant en août dernier, le couple a décidé de prendre une année sabbatique pour voyager dans le monde et plus précisément en Europe.

Crédit : LADbible

Une expérience de folie

Ainsi, ils ont quitté la Nouvelle-Zélande et se sont lancés dans un tour du monde… avec bébé. Comme le rapporte le média c, qui a mis en avant l’histoire du jeune couple, le petit garçon a “appris à ramper en Suisse, a eu sa première dent en Norvège et a commencé à manger des aliments solides en France.” Adorable, n’est-ce pas ?



Crédit : LADbible

Interrogée par le média SWNS, la jeune maman s’est confiée sur ses aprioris des débuts : "Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait voyager avec un bébé. Cela semblait tellement irréaliste, mais ce n'est pas si difficile. Cela a été incroyable – vous pouvez voir chaque étape de sa croissance. C'est formidable de pouvoir voyager seulement tous les trois". Le couple a même acheté un camping-car pour continuer à voyager à trois en Europe.

Crédit : LADbible

Avec son premier enfant, le couple a visité au total 23 pays, comme l’Italie, Saint-Marin, la Suisse, la Slovénie, la Croatie, l’Autriche, le Danemark et la Norvège. Selon Becs et Will, il ne leur reste plus que deux pays à visiter avant de terminer ce voyage d’une vie.

Mais notre petit doigt nous dit qu’ils ne se contenteront pas d’un seul long voyage….