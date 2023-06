Maman d'une petite fille de 10 mois, elle se lance le pari fou de parcourir 1 200 km à vélo avec son bébé

Passionnée de voyage et d’aventure, Tatiana, originaire de la Manche, s’est lancé un pari fou : parcourir 1 200 km à vélo accompagnée de son bébé de 10 mois.

De plus en plus de couples ne veulent pas avoir d’enfants car ils ont avant tout envie de voyager. Cependant, ces deux choix de vie ne sont pas incompatibles, comme l’a prouvé Tatiana, mère de famille. Connue sous le nom de Tatie la Baroudeuse sur les réseaux sociaux, elle s’est lancé un incroyable défi : parcourir 1 200 km à vélo en compagnie de sa petite fille, Taïga, âgée de 10 mois.

Pendant dix mois, la jeune maman va traverser la côte Atlantique à vélo avec son bébé. Elle va relier Carhaix, en Bretagne, à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Si ce n’est pas la première fois que Tatiana se lance dans un tel projet, la compagnie de Taïga est inédite.

“C’est un peu l’inconnu. La difficulté avec un enfant, c’est d’être seule pour s’en occuper. Je pars du principe qu’elle va dormir le plus souvent dans la remorque”, a expliqué Tatiana.

Elle voyage à vélo avec son bébé

Cela fait maintenant une semaine que Tatiana est partie de chez elle, avec une tente et une remoque où dort sa fille. Elle envisage de parcourir 40 km chaque jour avec son bébé dans la remorque, en pédalant deux heures le matin et deux heures l’après-midi.

“Avec Taïga, on est fusionnelles, je devais l’emmener dans cette aventure. Je l’allaite et c’était impossible de la laisser à la maison. J’ai aussi envie d’inculquer à mes enfants des valeurs et même si elle est trop jeune pour garder des souvenirs, je tenais à partager avec elle cette aventure”, a confié Tatiana.

En plus de voyager avec sa fille, Tatie la Baroudeuse a décidé d’allier l’utile à l’agréable puisqu’elle va récolter de l’argent pendant son voyage. Elle souhaite récolter 1 200 euros, qui seront reversés à une association qui lutte pour protéger les forêts et utilisés pour planter 1 200 arbres.

À son retour, Tatiana va retrouver son mari Guillaume, le père de sa petite fille. Ensemble, la famille se lancera dans un nouveau projet en réalisant un mois de marche le long du GR10, dans les Pyrénées. Et bien entendu, Taïga sera de la partie.