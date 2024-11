Après avoir hérité de 250 000 euros, ils dépensent tout pour vivre leur rêve et sont aujourd'hui plus heureux que jamais

Après avoir hérité, ce couple a décidé de profiter de la vie en se faisant plaisir. Il a trouvé un équilibre parfait entre les voyages et la famille.

En décembre 2022, Chris Mott et sa femme héritent de 250 000 dollars (soit 259 500 euros). C’est la belle-mère de Chris, surnommée Nana, qui les leur a légués. Alors la cinquantaine, Chris est sans emploi et prévoit de déménager avec sa femme depuis le Sud de la Californie vers l'État de Washington où vit leur fils. Mais ils ne savent pas encore où s’installer, explique le père de famille à Business Insider.

S’ils savaient qu’ils allaient hériter un jour, Chris et sa femme ne savaient pas en revanche comment ils allaient dépenser la somme. Tout ce qu'ils souhaitaient, c’était l’utiliser à bon escient comme l’avait fait Nana au cours de sa vie.

Chris et sa femme décident donc de suivre les pas de Nana : ils vont économiser, se rapprocher de leur famille et voyager. Pour cela, ils font l'acquisition d’un pick-up et d’une caravane. Ce sera désormais leur chez eux.

Une vie remplie de voyages et de famille

Crédit photo : Chris Mott via Business Insider

En plus des 180 000 dollars qu’ils dépensent pour les véhicules, Chris et sa femme dépensent encore 15 000 dollars en rénovation et accessoires. Puis, 5 000 en matériaux de construction pour une aire de stationnement dans la cour de la propriété d’un hectare de leur fils à Vancouver (Washington). Les 50 000 dollars restants sont épargnés.

Avec leur nouveau mode de vie, Chris et sa femme rendent visite à leur fils et sa famille. Durant les beaux jours, les grands-parents passent leur temps avec leur petite-fille. Ensemble, ils vont pic-niquer, visiter des musées, se rendent au zoo, à la bibliothèque et font du camping.

Crédit photo : Chris Mott via Business Insider

Puis, lorsque la saison froide arrive, Chris et sa femme embarquent dans leur pick-up et voyagent vers des contrées plus chaudes dans le sud du pays : le Grand Canyon, le Texas et les États du Golfe. À chacun de ses passages, le couple envoie une carte et un souvenir à ses proches. La caravane est confortable et il ne manque de rien.

Le plus dur selon Chris est de trouver un emplacement où stationner, ainsi que de l’électricité, de l’eau et de l’essence. Le couple utilise des panneaux solaires pour recharger les batteries de ses appareils.

Crédit photo : Chris Mott via Business Insider

Pour Chris, qui a été licencié, ce nouveau mode de vie est une chance. Chaque jour est fait de découverte et de rencontres. Avec sa femme, ils sont heureux. Ils sont convaincus que Nana aurait apprécié leur façon de vivre, elle qui adorait sa famille et les voyages. Chris pense lui rendre hommage d’une certaine façon. Cela tombe bien, ils ont prévu de traverser le pays jusqu’en Floride pour fêter Noël à Disneyland avec toute leur famille.