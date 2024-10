Ce classement honteux place la Tour Eiffel sur son podium

Une étude réalisée par Preply, une plateforme d’apprentissage de langue en ligne, a classé les pires “attrape-touristes” dans le monde. Et la Tour Eiffel apparaît malheureusement sur le podium.

La “Dame de fer” est victime de son attractivité, bien malgré elle. Passage obligatoire pour tous les touristes qui viennent séjourner à Paris, la Tour Eiffel subit le surtourisme, au point de trôner sur le podium d’un classement peu flatteur.

En effet, Preply, la plateforme d’apprentissage de langue en ligne, a réalisé une étude afin de classer les monuments touristiques qui sont les pires “attrape-touristes”. La Tour Eiffel apparaît en troisième position de ce classement, derrière Time Square (New York) et Checkpoint Charlie (Berlin).

Comment ce classement peu glorieux a-t-il été dressé ? Grâce à internet, évidemment ! Pour réaliser leur étude, Preply a analysé un total de 81 attractions touristiques populaires à travers le monde.

À l’aide de deux plateformes d’évaluation, elle a classé ces attractions en fonction du nombre total d’évaluations disponibles mentionnant les termes “attrape-touristes”, “décevant” et “surestimé”. Seules les attractions ayant fait l’objet de plus de 1 000 avis ont été considérées pour être intégrées dans ce classement.

Deux monuments parisiens parmi les pires attrape-touristes du monde

Pour la Tour Eiffel, ces termes reviennent à 1291 reprises sur Internet, quand ils ressurgissent 1761 fois pour Time Square et 1425 pour Checkpoint Charlie. Concernant le monument parisien, l’étude cite notamment un commentaire laissé sur Google par un visiteur, qui mentionne les nombreuses files d’attente formées en bas et en haut de la Tour Eiffel.

“Une des attractions touristiques les plus surcotées. Il faut faire la queue avant même d’arriver à la file d’attente de l’ascenseur, puis il y a une autre file d’attente pour arriver en haut. Croyez-moi, le temps et l’effort n’en valent pas la peine. La tour Eiffel est visible de presque n’importe où dans Paris”.

Outre la tour Eiffel, une autre attraction touristique fait également partie de ce classement peu flatteur à la 12ème position. Il s’agit du musée du Louvre pour lequel l’étude a recensé 859 fois les termes négatifs susmentionnés.

Cependant, ce classement est évidemment à nuancer puisque les attractions touristiques présentes sont celles qui font partie des plus visitées au monde, et donc les plus commentées. Elles génèrent des centaines de milliers de commentaires, dont la grande majorité sont très positifs. En proportion, c’est donc logique de découvrir plus de commentaires négatifs à leur sujet.