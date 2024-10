Peu de Français connaissent ce secret bien caché de la Tour Eiffel

La Tour Eiffel est un monument connu dans le monde entier et pourtant, elle cache bien des secrets… On vous révèle l’un d’entre eux, encore méconnu des Français.

La Tour Eiffel est le monument emblématique de Paris et de la France. Célèbre dans le monde entier, elle est connue de tous et pourtant, elle a encore quelques secrets bien gardés et méconnus des Français et des Parisiens. C’est le cas de l’un d’eux, que nous avons décidé de vous révéler.

Si vous examinez attentivement la Tour Eiffel quand vous êtes à ses pieds, vous remarquerez que des noms sont gravés en lettres d’or au niveau du premier étage. Les avez-vous déjà remarqués ? Savez-vous à qui ils appartiennent et pourquoi figurent-ils sur le monument ? Réponses.

Un hommage sur la Tour Eiffel

Au total, 72 noms sont inscrits en lettres d’or sur la Tour Eiffel comme Lavoisier, Chaptal, Gay-Lussac, Broca, Arago, Monge ou Bichat. Ces noms sont également présents dans les rues de la capitale.

Ils s’agissaient de noms de famille portés par de grands hommes qui ont joué un rôle important dans l’évolution des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. En les inscrivant sur le monument, Gustave Eiffel a souhaité leur rendre hommage.

“Pour exprimer d’une manière frappante que le monument que j’élève sera placé sous l’invocation de la Science, j’ai décidé d’inscrire en lettres d’or sur la grande frise du premier étage et à la place d’honneur, les noms des plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789 jusqu’à nos jours”, avait déclaré Gustave Eiffel.

S’il s’agit d’un bel hommage, on regrette néanmoins l’absence de femmes dans la sélection. En plus de cela, certains noms jugés trop longs ont été évincés. C’est le cas du botaniste Jean-Baptiste Boussingault et du zoologiste Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau, au départ prévus sur la liste.

Quoi qu’il en soit, vous en savez désormais un peu plus sur la Tour Eiffel et pourrez révéler cette anecdote à vos proches la prochaine fois que vous traverserez le Champ de Mars.