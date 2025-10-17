Ce département français est la 5ème destination la plus tendance au monde en 2026

Quelles sont les destinations les plus tendances pour partir en vacances en 2026 ? Selon un récent rapport, un département français est dans le top 5 des meilleures destinations mondiales.

Vous prévoyez déjà vos vacances pour l’année 2026 ? Selon le rapport Horizons 2026 réalisé par Expedia Group, qui classe les destinations les plus tendances au monde, pas besoin de partir à l’autre bout de la planète pour profiter d’un séjour inoubliable. Selon cette étude publiée ce mercredi 15 octobre, un département français arrive à la cinquième place des destinations les plus tendances au monde en 2026.

Pour leurs vacances, les touristes privilégient désormais les zones préservées, loin des plages bondées et des capitales surfréquentées. Les visiteurs veulent être au calme et profiter de la nature. Voici le département français qui séduit le monde entier.

Crédit photo : iStock

Un département français tendance

Le département français situé en cinquième position de ce classement est la Savoie, qui fait partie du top 5 des destinations les plus en vogue pour 2026. Selon le rapport d’Expedia, les recherches mondiales de vol et d’hébergement dans ce département ont augmenté de 51% par rapport à l’année dernière.

Ce territoire est apprécié par les touristes grâce à ses montagnes et ses lacs. En hiver, le département est idéal pour faire du ski et des raquettes afin de profiter de la neige, comme l’indique Femina. En automne et au printemps, vous profiterez de paysages flamboyants tandis qu’en été, vous pourrez vous baigner dans les 100 lacs et cours d’eau du département, dont le lac du Bourget, un incontournable de la Savoie.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, de nombreuses stations thermales sont ouvertes au public tout au long de l’année. L’idéal pour se détendre après une bonne promenade en montagne. Vous pourrez vous baigner dans les eaux chaudes naturelles dans les stations thermales d’Aix-les-Bains, de Brides-les-Bains ou de La Léchère. Enfin, la Savoie plaît pour sa gastronomie locale. Fondue, crozets, diots… Il y en a pour tous les goûts !

Crédit photo : iStock

Parmi les autres destinations tendances de 2026, on retrouve Big Sky, aux États-Unis, en première position. Cette région est suivie d’Okinawa au Japon, de la Sardaigne en Italie et de Phu Quoc au Vietnam. Si la Savoie se classe en cinquième position, elle est suivie de Fort Walton Beach en Floride, d’Ucluelet au Canada, de Cotsworlds au Royaume-Uni et de San Miguel de Allende au Mexique. Enfin, le classement se finit avec Hobart, en Australie.

De belles idées de destinations pour vos prochaines vacances !