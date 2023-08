Top 5 des destinations pour partir en vacances au mois de décembre !

L’été touche bientôt à sa fin et vous préparez déjà vos vacances du mois de décembre ? Voici les meilleures destinations où partir à cette période.

Pas toujours évident de choisir LA destination idéale pour des vacances au mois de décembre. Partir en Europe, en Asie, dans le Pacifique ? Au soleil ou au ski ? Pour vous faciliter la tâche, le média Cntraveller, référence dans le monde du voyage, a établi un classement des meilleures destinations où se rendre à cette période. On vous les dévoile.

#1 L’Écosse

Vous avez envie de vous évader, sans partir à des milliers de kilomètres ? L’Écosse est le lieu idéal où passer des vacances d’hiver. Paysages à couper le souffle, “slow life”, immersion dans un cottage écossais, vous serez dépaysé à coup sûr. Le plus ? Il y a seulement une heure de différence avec la France.



Crédit : Istock

#2 New York

New York est une ville indémodable. Que ce soit en été comme en hiver, elle est fascinante. Toutefois, en période hivernale et notamment sous la neige, la big Apple est subjuguante. Immergez-vous dans l’ambiance de Noël et hivernale des États-Unis avec un voyage iconique. Vous ne serez pas déçu.

Crédit : Istock

#3 Les Maldives

Envie de sable chaud, de mer et de chaleur ? Les Maldives sont alors faites pour vous. Avec une température moyenne de 30°c au mois de décembre, cette destination est parfaite pour les amoureux de soleil. Parmi nos hôtels préférés ? Le célèbre Crossroads Maldives.

Crédit : Istock

Situé à seulement 15 minutes en bateau de l’aéroport de Malé, ce lieu d’exception plonge ses visiteurs au cœur de la culture maldivienne. Cette île unique, préservée, possède trois stations balnéaires, le légendaire Hard Rock Cafe, plusieurs commerces et restaurants, des excursions passionnantes et des offres de spa merveilleuses. En clair, vous ne vous ennuierez pas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CROSSROADS Maldives (@crossroadsmaldives)

#4 Le Cambodge

C’est la période idéale pour aller au Cambodge. La saison des pluies s’achève et les températures avoisinent les 30°c. Autre avantage : le dépaysement total en découvrant une nouvelle culture et des paysages de rêve. Le plus ? La possibilité de découvrir le célèbre temple d’Angkor en période moins touristique. Par ailleurs, la vie sur place est très peu chère.

Crédit : Istock

#5 Venise

La ville flottante de Venise est l’un des joyaux de l’Italie. Le mois de décembre est idéal pour découvrir cette ville fascinante et pleine de charme. En général, les touristes ne pensent pas à se rendre à cette période de l’année à Venise, résultat : il y a moins de monde. Par ailleurs, les prix des hôtels à cette période sont bien moins élevés. Une bonne affaire donc à seulement 1h40 de vol de Paris.

Crédit : Istock

Alors, où souhaitez-vous partir ?