Ce photographe a capturé la magie de la nature finlandaise et c'est grandiose

Aurores boréales, ciel étoilé, animaux… Le photographe Oscar Keserci a capturé la beauté de la nature finlandaise. Et le rendu est incroyable.

Envie de vous évader ? Rien qu'avec ces clichés, vous aurez la sensation de partir en vacances en Finlande. Le photographe professionnel Oscar Keserci, âgé de 33 ans et résidant à Helsinki en Finlande, a choisi de mettre à l’honneur le pays où il vit.



Crédit : Oscar Keserci

La Finlande sous toutes ses coutures

Interrogé par le média Bored Panda, le photographe a raconté être arrivé en Finlande en 2012 après avoir grandi en Grèce. Il a confié s’être découvert une passion pour la photographie grâce aux paysages fantastiques de la Finlande. Il a raconté : “j'ai trouvé ma passion pour la photographie lorsque j'ai découvert la belle nature finlandaise. J'ai commencé à apprendre seul à utiliser mon appareil photo et chaque jour j'ai vu une amélioration. Assez vite j'ai su que je voulais faire de la photographie mon métier. Depuis des années, je travaille comme photographe professionnelle qui capture la beauté de la Finlande.”

Et puisque rien n’arrête ce passionné, il se retrouve parfois dans des situations extrêmes au cœur de la nature finlandaise : “Parfois, je peux être à l'extérieur pour prendre des photos à des températures glaciales de -30 ° C”, a-t-il raconté. Une chose est sûre, sa passion se ressent dans ses clichés. On vous laisse découvrir ses plus belles photographies.

