La Finlande en tête du classement des pays les plus heureux du monde pour la 5ème année consécutive

La Finlande est le pays le plus heureux du monde pour la cinquième année consécutive. Elle est suivie du Danemark, de l'Islande, de la Suisse et des Pays-Bas dans cette enquête annuelle.

Crédit : naumoid / iStock

Selon le 2022 World Happiness Report, qui analyse les pays en fonction du degré de bonheur perçu par leurs citoyens. Les pays européens, dont la Norvège, la Suède et le Luxembourg, dominent le reste du top 10. En fait, les seuls pays non européens à faire partie du top 10 en 2022 sont Israël et la Nouvelle-Zélande, qui se classent respectivement aux neuvième et dixième rangs.

Les États-Unis ont gagné trois places, arrivant à la 16e place du classement cette année, tandis que le Royaume-Uni a conservé sa place à la 17e place depuis l'année dernière. Dans le même temps, la Chine est passée de 84 à 72 dans le rapport de cette année, ce qui montre que la perception qu'ont les gens de la façon dont leur pays a géré la pandémie pourrait également avoir contribué à une augmentation globale du bien-être.

Grâce aux importantes mesures de sécurité prises par la Finlande pour enrayer la propagation de la Covid-19, associées à un taux de vaccination élevé de sa population, ce pays continue d'afficher l'un des taux de mortalité liés au virus les plus faibles d'Europe. « En Finlande aussi, bien sûr, les gens ont souffert. Mais encore une fois, en Finlande et dans les pays nordiques, les gens ont vraiment de la chance car la société soutient toujours un système amortissant ce genre de chocs » a déclaré à l'Associated Press Anu Partanen, auteur de The Nordic Theory of Everything.

Crédit : fizkes / iStock

Pourquoi la Finlande est-elle le pays le plus heureux du monde ?

Le World Happiness Report base son classement annuel de 146 pays sur les données de la principale question d'évaluation de la qualité de vie. Dans cette question, les personnes interrogées sont invitées à évaluer leur vie actuelle sur une échelle de 0 à 10, 10 représentant la meilleure vie possible pour elles et 0 la pire vie possible. Les pays qui ont fait partie du top 10 cette année vont de 7,2 pour la Nouvelle-Zélande à 7,8 pour la Finlande, en tête du classement. L'Afghanistan a obtenu le score le plus bas, soit 2,4.

Bien que ces résultats soient entièrement basés sur l'auto-perception, les facteurs qui, selon le rapport sur le bonheur, contribuent à améliorer ces évaluations de la vie dans chaque pays sont notamment un PIB par habitant élevé, un système de soutien social solide, une espérance de vie importante, la liberté de faire des choix de vie, l'absence de corruption au sein du gouvernement et du monde des affaires, et la générosité lorsqu'il s'agit de faire des dons à des œuvres caritatives.

« Nous constatons année après année que la satisfaction de la vie serait la plus heureuse dans les démocraties sociales d'Europe du Nord. Les gens se sentent en sécurité dans ces pays, la confiance est donc élevée. Le gouvernement est perçu comme étant crédible et honnête, et la confiance en chacun est élevée » a déclaré à l'Associated Press en 2021, Jeffrey Sachs, économiste à l'université Columbia et coauteur du rapport.