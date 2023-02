Vous n'aimez pas les gens ? Voici les 10 maisons les plus isolées du monde, pour vivre seul avec vous-même

Envie de vous évader ? Voici les maisons les plus isolées dans le monde. Zoom.

Pas sûr que cela fasse rêver tout le monde, mais il faut avouer que ces maisons isolées ont de quoi surprendre et donner des idées ! Le site Architectural Digest a regroupé toutes les habitations les plus perdues au quatre coins du monde.

Ainsi, on découvre une maison isolée sur une île déserte, une autre maison isolée dans le désert marocain, une habitation dans la forêt d’Alaska ou encore sur un flanc de falaise en Islande. Idéales pour les amateurs de solitude, ces maisons sont plus qu’étonnantes. Tour d’horizon.

#1 Une maison dans le désert marocain

Dépaysement assuré dans cette maison isolée dans le désert marocain de Ouarzazate.



Crédit : AD

#2 Une maison au sommet d’une cascade

Qui n’a jamais rêvé de vivre au bord d’une cascade ? Cette maison située dans le village de Gásadalur, sur l'île de Vagar au Danemark, est à couper le souffle.

Crédit : AD

#3 Une maison à flanc de falaise en Islande

Certaines personnes aiment prendre des risques. À Arnarstapi, dans un petit village en Islande se trouve une maison isolée au toit rouge. Et elle est adorable.

Crédit : AD

#4 Une maison en pleine forêt en Alaska

Cette maison nichée au pied d'une montagne en Alaska est impressionnante. Elle devrait plaire aux amateurs d’aventure et de nature.

Crédit : AD

#5 Une maison isolée sur une île d’Islande

Comme le précise Architectural Digest, cette maison est située sur Elliðaey, une île de l'archipel de Vestmannaeyjar, en Islande. Elle est souvent surnommée “la maison la plus isolée du monde”. Et on veut bien le croire.

Crédit : AD

#6 Une maison de pierre au Portugal

Cette maison insolite entourée de larges pierre au Portugal se trouve dans les montagnes Fafe et peut se visiter. Elle est surnommée Casa do Penedo.

Crédit : AD

#7 Une petite maison sur une île de Bretagne

À Ria d'Etel en France se trouve une petite maison isolée sur un îlot. Cette maison est toutefois abandonnée. Dommage…

Crédit : AD

#8 Un bungalow en Inde

Ce bungalow inédit est situé au fond de l'Himalaya de Garhwal en Inde. Isolement assuré.

Crédit : AD

#9 Une maison sur une île à New York

Cette adorable maison est accessible en bateau uniquement. Elle est surnommée Just Room Enough. Pas mal, non ?

Crédit : AD

#10 Une maison isolée en Écosse

Isolée au cœur de la vallée de Glencoe en Écosse, cette maison offre une vue imprenable sur la nature. On se croirait presque dans Outlander.

Crédit : AD

Et vous, dans laquelle de ces maisons isolées aimeriez-vous vivre ?