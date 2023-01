Rocky Mountain : découvrez cette incroyable maison isolée dans la montagne

Le cabinet d’architecture MacKay-Lyons Sweetapple Architects s’est lancé le pari fou de construire une maison ultra moderne dans la région de Rocky Mountain. Zoom.

Avez-vous déjà vu une maison contemporaine au milieu des montagnes rocheuses ? Dans la région de Rocky Mountain, en Amérique du Nord, le cabinet d’architecture MacKay-Lyons Sweetapple Architects a construit une propriété d’exception pour un couple de Californiens.



Crédit : Jenna Peffley et Nic Lehoux



Crédit : Jenna Peffley et Nic Lehoux

Une maison contemporaine minimaliste

Pour construire cette maison, le cabinet MacKay-Lyons Sweetapple Architects a utilisé comme matière première du cèdre rouge. Le but ? Offrir un impact visuel. Le cabinet a ainsi construit une maison ultra contemporaine sur une pente raide, où la neige peut parfois tomber jusqu’à 12 mètres.



Crédit : Jenna Peffley et Nic Lehoux

Au-delà de la structure en béton, les architectes ont opté pour un style minimaliste, qui se retrouve également à l’intérieur. Dans la maison, les touches de matières naturelles et de matériaux bruts donnent une allure moderne et chaleureuse. Le plus ? Les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur la montagne enneigée.

Un véritable bijou en pleine montagne qui n’est malheureusement pas disponible à la vente ou location.



Crédit : Jenna Peffley et Nic Lehoux