Ces 17 halls d'hôtels sont sans doute parmi les plus majestueux du monde

Si vous avez la chance de voyager, vous savez sans doute que certains hôtels, et notamment leurs halls, peuvent être particulièrement grandioses. À travers cet article, vous allez découvrir quelques-uns des plus somptueux de la planète.

Crédit : ME Dubaï / Faena Hotel Miami Beach

La première impression compte ! Et c’est évidemment le cas dans les hôtels. Quand on entre dans l’un d’entre eux, la première partie que l’on a l’occasion d’observer est le hall, où se trouve la réception. Ainsi lors du check-in, les voyageurs en profitent souvent pour en prendre plein la vue en admirant les prouesses architecturales et décoratives qu’ils ont sous leurs yeux, ce qui lance définitivement le séjour.

Entrer dans un espace parfaitement conçu, rempli d'œuvres d'art, de verdure ou de design spectaculaires est un bon signe que vous êtes sur le point de passer un séjour extraordinaire, et vous n'avez même pas encore pris possession de votre chambre. De Paris à Los Angeles en passant par Hong Kong ou encore Dubaï, vous allez voir que les architectes et les décorateurs ne manquent pas d’imagination pour nous faire rêver.

Voici les plus beaux halls d’hôtels du monde :

1. Hyatt Regency (Cleveland, États-Unis)

Crédit : Hyatt

2. Aman (Tokyo, Japon)

Crédit : Aman Tokyo

3. The Breakers (PalmBeach, États-Unis)

Crédit : The Breakers Palm Beach

4. The Line (Washington DC, États-Unis)

Crédit : Gary Williams

5. The Peninsula (Paris, France)

Crédit : The Peninsula Paris

6. The Venetian Resort (Las Vegas, États-Unis)

Crédit : The Venetian

7. Four Seasons (Toronto, Canada)

Crédit : Four Seasons Hotels & Resorts

8. Radisson Collection (Berlin, Allemagne)

Crédit : Radisson Hotels

9. Hotel Icon (Hong Kong, Chine)

Crédit : Hotel Icon

10. Faena Hotel (Miami, États-Unis)

Crédit : Faena Hotel Miami Beach

11. The Langham (Jakarta, Indonésie)

Crédit : The Langham Hotels & Resorts

12. ME, Dubaï

Crédit : ME Dubai

13. The Reverie (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)

Crédit : Matthew Shaw

14. The Beekman (New-York, États-Unis)

Crédit : The Beekman

15. Sofitel (Singapour, Singapour)

Crédit : Masano Kawana

16. W Hotel (Osaka, Japan)

Crédit : W Hotels & Resorts

17. Mandarin Oriental (Shanghai, Chine)

Crédit : Mandarin Oriental