Insolite : ces hôtels proches de la nature sont hallucinants !

Vous préparez votre prochain voyage en pleine nature ? Ne manquez pas ces établissements hallucinants !

Avis aux amateurs de voyages en pleine nature ! Certains établissements dans le monde proposent de dormir dans un cadre idyllique en pleine nature et en cohabitation avec la faune de la région. Ainsi, il est possible de dormir dans une bulle près des éléphants sauvages en Thaïlande ou encore de prendre son petit-déjeuner en tête-à-tête avec une Girafe au Kenya ou bien de se rendre dans le sanctuaire des paresseux au Costa Rica.

De nos jours, les architectes d’hôtels et d’écolodges font leur maximum pour construire des établissements sans dénaturer la nature avoisinante et proposent même une immersion totale dans leur environnement. De quoi permettre aux plus aventureux des expériences insolites, alliant luxe, faune et flore. Le magazine Architectural Digest a mis en lumière, les établissements les plus fous en pleine nature, voici les meilleures adresses.

#1 Great Bear Lodge au Canada

Cette propriété flottante entièrement autonome et basée sur l’île de Vancouver, est située au cœur de la nature. Ici, il est possible de découvrir des grizzlis dans leur habitat naturel. L’établissement propose un itinéraire qui comprend deux séances d'observation des grizzlis avec un biologiste de la faune comme guide, des promenades d'interprétation, des discussions et des excursions en bateau. Pas mal, non ?



Crédit : Great Bear Lodge

#2 Banyan Tree Mayakoba au Mexique

Cet éco-lodge de cinq étoiles situé à la Riviera Maya, Banyan Tree Mayakoba, est au milieu de nombreuses forêts de mangroves. Un établissement au cœur de la nature luxuriante pour les amoureux de faune et flore.

Crédit : Banyan Tree Mayakoba

#3 Giraffe Manor à Nairobi

Très connu sur les réseaux sociaux, le Manoir des Girafes est réputé pour sa proximité avec ces animaux. Cet hôtel à Nairobi propose une expérience unique. Les clients peuvent interagir avec le troupeau de girafes vivant dans l’environnement autour de l’hôtel.

Crédit : Giraffe Manor

#4 Hôtel Hoshino Resorts Iriomote au Japon

Cet hôtel est situé sur l'île d'Iriomote, l'une des destinations les plus reculées du Japon. L'établissement Hoshino Resorts Iriomote Hotel est la première station d'écotourisme du Japon dans cette jungle isolée. Les clients peuvent explorer les forêts subtropicales denses, découvrir des cascades et de paysages à couper le souffle. L'Iriomote Cat School est également disponible, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le chat sauvage protégé de la région. Idéal pour les amoureux de félins.



Crédit : Hoshino Resorts Iriomote Hotel

#5 Camp de tentes Nayara au Costa Rica

Ce camp de tentes, situé à La Fortuna au Costa Rica, est riche d’un sanctuaire de 1 000 arbres Cecropia. Des arbres tropicaux qui sont la principale source de nourriture des mammifères, cette zone abrite désormais plus de 15 paresseux. Une nuit dans cet établissement, c’est une nuit en compagnie de nombreux animaux sauvages.



Crédit : Nayara

#6 Anantara Golden Triangle Resort & Elephant Camp en Thaïlande

En quête de sensations fortes ? Dormez avec des éléphants dans la région de Chiang Rai en Thaïlande ! Le luxueux Anantara Golden Triangle Resort & Elephant Camp, abrite un camp d'éléphants et un programme de conservation des animaux. Ici, les clients peuvent découvrir la nature luxuriante et passer du temps entourés de ces mammifères.

Crédit : Anantara Golden Triangle Resort & Elephant Camp