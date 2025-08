Cette astuce pour éviter les frais de bagage, popularisée sur les réseaux sociaux, est en réalité illégale

Pour faire des économies sur les frais de bagage, une étudiante espagnole avait montré, sur ses réseaux sociaux une astuce que beaucoup se sont appropriés. Seulement voilà, cette pratique est tout bonnement illégale.

Sur les réseaux sociaux apparaissent parfois des pratiques, qualifiées d’astuces, pour se faciliter la vie et faire des économies. Cependant, il arrive souvent que ces astuces soient illégales en France, malgré le fait qu’elles soient de plus en plus utilisées. En 2023, une étudiante espagnole avait enflammé les réseaux sociaux en popularisant une astuce qui permettait de faire des économies sur les frais de bagage.

En effet, pour éviter les frais parfois exorbitants des bagages en avion, certains voyageurs s’envoient leur propre valise via Vinted. Née sur les réseaux sociaux, notamment via TikTok où des tutoriels expliquent le procédé étape par étape, cette astuce a trouvé son public parmi les voyageurs jeunes et connectés, habitués aux combines pour voyager léger et moins cher.

Le principe est simple : un complice poste une valise en faux objet à vendre, le voyageur “l’achète” et l’envoie à un point relais proche de sa destination. Coût de l’opération : souvent moins qu’un billet de 5 euros, contre 50 à 90 euros de frais demandés par certaines compagnies low-cost pour une simple valise cabine.

Vinted tape du poing sur la table

Une solution détournée, économique, mais formellement interdite par la plateforme de vente de seconde main. L’entreprise, alertée par cette pratique détournée, a décidé de hausser le ton auprès du Figaro :

"Nous avons connaissance de cette astuce qui détourne le fonctionnement prévu de notre plateforme. Il est bien entendu contraire à nos règles de publier et d’expédier des articles qui ne sont pas réellement mis en vente".

En réponse, Vinted a renforcé la modération et averti que les comptes utilisant la plateforme à cette fin risquent la suspension ou la suppression de leur compte.

Si certains assurent n’avoir jamais eu de souci, d’autres préviennent : les délais d’envoi peuvent être longs, et en cas de perte du colis, aucune assurance ne couvre réellement le contenu.

En effet, en cas de litige, Vinted rembourse uniquement le montant de la “transaction” affichée, souvent dérisoire. Les objets contenus dans la valise, eux, ne sont ni déclarés, ni assurés. Autant dire que l’astuce économique, en plus d’être illégale, peut vite tourner au vinaigre.