Cette célèbre région française vous offre 31 000 euros d'aides pour devenir propriétaire

Pour lutter contre la désertification et repeupler certains villages, une région française est prête à aider financièrement les familles à devenir propriétaires.

Cette région de France, considérée comme l’une des plus belles de notre pays, est submergée de touristes chaque année. Le tourisme représente 39% du PIB de cette région, d’après les propos relayés par France Bleu.

Mais paradoxalement, les revenus de cette région du sud font partie des plus faibles en France. Vous l’aurez peut-être deviné, cette région, c’est l’île de beauté, la Corse. Alors, pour tenter de combler le fossé important qui existe, les pouvoirs publics corses ont lancé, en 2010, le dispositif Una casa per tutti, una casa per ognunu, qui signifie Une maison pour tous, une maison pour chacun.

Le principe est d’aider les primo-accédants à devenir propriétaires de logements. « Il s'agit d'abord de lutter contre la spéculation, la dépossession et les difficultés d'accès au logement », explique Pasquin Cristofari, adjoint à la DGA Aménagement et Développement des Territoires chez Collectivité Territoriale de Corse, dont les propos ont été relayés par Le Figaro.

Des critères à remplir pour bénéficier de l’aide régionale

Ce type d’initiative permet à des familles de « se réinstaller ou acquérir des biens familiaux divisés en de nombreuses parts, comme c'est souvent le cas ici. Cette aide permet évidemment, aussi, des installations de commerces, des réouvertures de classes ou de services. On en voit déjà les effets positifs avec la revitalisation de certaines communes », précise encore Pasquin Cristofari.

Image d'illustration, ici à Calvi (Corse). Crédit photo : atosan/ iStock

Cette aide concerne surtout les petits villages et les centres-villes de Bastia et d’Ajaccio. La région peut ainsi offrir une aide allant de 15 000 à 28 000 euros auxquels s’ajoutent 3000 euros si l’installation de familles se fait dans l’une des 234 communes de moins de 350 habitants qui participent à l’initiative. Soit un total pouvant aller jusqu’à 31 000 euros.

Pour bénéficier de l’aide, quelques critères s’imposent. Tout d’abord, il faut résider dans la région depuis 3 ans. On parle ici d’une résidence principale et non secondaire. Ensuite, il doit s’agir d’une primo-accession, ce qui signifie que cela doit être votre toute première acquisition. Puis, le revenu fiscal -selon la composition du foyer- ne doit pas excéder un certain niveau (25 044 euros pour une personne seule ; 40 219 euros pour un couple ; et jusqu’à 64 373 euros pour une personne seule avec quatre personnes à charge, pour six personnes ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap).

Enfin, afin de pouvoir bénéficier de cette aide et espérer devenir propriétaire, il faut contracter un prêt représentant 80% du coût de l’opération et s’engager à vivre dans le logement durant dix ans.