Cette célèbre ville française fait partie des meilleures destinations pour 2025 selon les Américains

Le magazine américain Condé Nast Traveler a dévoilé les meilleures destinations pour 2025. Dans le classement, une célèbre ville française est à l’honneur.

En cette fin d’année, vous prévoyez peut-être déjà vos futures vacances pour 2025. Si vous avez envie d’explorer de nouvelles choses, vous pouvez organiser un voyage à l’étranger, l’occasion idéale pour admirer de somptueux paysages, découvrir de nouvelles cultures et traditions et faire le plein de produits locaux.

Crédit photo : iStock

Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir où aller. Pour aider les globes-trotteurs à faire leur choix, le magazine américain Condé Nast Traveler, spécialisé dans le voyage, a révélé son classement des meilleures destinations pour 2025. Et surprise ! Dans ce classement figure une célèbre ville française (et ce n’est pas Paris).

La meilleure destination française de 2025

Selon le magazine américain, la meilleure destination française de 2025 est Marseille. La citée phocéenne est la seule ville française du classement.

“Optez pour une scène artistique florissante, une cuisine du sud de la France, des clubs de plage glamour aux portes de la Provence”, a présenté le magazine.

Crédit photo : iStock

Dressant un beau portrait de Marseille, le Condé Nast Traveler parle d’un parfait mélange entre un “calendrier culturel très chargé” et un “prix plus abordable que d’autres spots balnéaires du sud de la France”, d’après des propos relayés par France 3. Si Marseille fait partie de ce classement, c’est parce qu’il s’agit d’une ville “dynamique” et célèbre pour ses “bars, restaurants et clubs”. Le magazine met également à l’honneur le quartier des Goudes, dans le 8ème arrondissement, qui plaît pour “son ambiance port de pêche endormi et ses restaurants axés sur les produits locaux situés sur un éperon rocheux qui tombe dans la mer”.

Crédit photo : iStock

Si Marseille séduit à l’étranger, c’est également le cas des villages alentours, comme Aix-en-Provence, une commune qualifiée de “charmante”. Dans le classement, d’autres destinations ont été mises à l’honneur comme la vallée de l’Ahr en Allemagne, l’archipel des Îles Féroé, le Groenland et le comté de Sussex en Angleterre.

Ce n’est pas la première fois que Marseille est plébiscitée par les étrangers. En 2022, la citée phocéenne faisait partie des 50 plus beaux lieux du monde selon le Time Magazine. Plus récemment, Marseille a été qualifiée de “the place to be” par deux grands médias britanniques. Un véritable succès pour cette ville française.