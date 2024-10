Cette célèbre ville française est “The place to be”, selon deux grands médias étrangers (ce n'est pas Paris)

Quelle est la ville française la plus appréciée des étrangers ? La réponse a été donnée par deux grands médias britanniques et américains, qui ont élu “the place to be” dans notre pays.

En premier lieu, on pourrait penser que la ville française préférée des étrangers est Paris. La capitale attire des millions de visiteurs chaque année et est réputée pour ses monuments, son charme romantique et l’art de vivre à la française. Deux grands médias étrangers, The Guardian et The New York Post, ont donné leur opinion à ce sujet.

Crédit photo : iStock

Chaque année, ces médias élisent les endroits les plus branchés à travers le monde et en 2024, ils ont élu “the place to be” en France. Cette expression désigne “l’endroit où il faut être”, c’est-à-dire un lieu branché à ne pas manquer.

Une ville du sud de la France

Pour les deux médias américains, “the place to be” n’est autre que Marseille. D’après le site britannique The Guardian, la cité phocéenne connaît son “moment de gloire”, notamment grâce aux “influenceurs, journalistes de mode et autres personnes créatives” qui rendent Marseille populaire sur les réseaux sociaux. En plus de cela, deux grands événements ont popularisé la ville : la Coupe du monde de rugby et le défilé Chanel.

Crédit photo : iStock

De son côté, The New York Times estime que Marseille se distingue par… ses pizzas ! Selon le média américain, la ville regorgerait de bonnes adresses qui permettraient de déguster des pizzas dans des “lieux inattendus” comme des “rues animées” ou des “plages ensoleillées”. Un critère qui semble plaire aux étrangers !

Ce n'est pas la première fois que Marseille est plébiscitée par les étrangers. Selon une étude publiée en mai 2024, la cité phocéenne serait la ville où les habitants discutent le plus et sont les plus conviviaux, avant Bordeaux et Montpellier. Ailleurs en France, une autre ville séduit pour sa qualité de vie : Grenoble. Selon une étude menée par un site britannique, la capitale des Alpes aurait tout pour plaire grâce à sa proximité avec les montagnes, ses activités en plein air et sa richesse culturelle.