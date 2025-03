Cette île européenne méconnue des touristes est la destination idéale pour les vacances de printemps

Vous avez envie de partir en vacances au printemps ? Découvrez cette sublime île grecque, peu fréquentée par les touristes.

Il ne reste plus que quelques semaines avant le début des vacances de printemps. Le mois de mai, qui comporte de nombreux jours fériés et ponts, est également le moment idéal pour partir en vacances. Si vous ne savez pas encore vers quelle destination vous diriger, il existe une île grecque qui pourrait satisfaire toutes vos attentes. En effet, le printemps est l'une des meilleures périodes pour visiter la Grèce.

Cette île est encore peu fréquentée par les touristes, ce qui vous permettra de profiter pleinement de la magie de la Grèce en toute tranquillité. On compte plus de 6 000 îles en Grèce, dont un peu plus de 200 sont habitées. Voici vers quelle île vous diriger au printemps.

Une île préservée

L’île d’Astypalée est l’une des plus belles destinations de la Grèce. En forme de papillon, cette île est habitée par 1 400 personnes à l’année et est visitée par près de 36 000 touristes par an. L’occasion idéale pour éviter le tourisme de masse et profiter des paysages paradisiaques au printemps.

Selon Le Figaro, cette île est située à 9 heures de bateau et 45 minutes d’avion d’Athènes. Une fois sur place, vous pourrez faire le plein de soleil et de tranquillité au bord des plages de sable fin, bordées par une eau turquoise. En visitant Chora, la capitale de l’île, vous découvrirez des maisons blanches typiques à flanc de falaise ainsi que les moulins traditionnels et une magnifique place centrale. Côté villages, pensez à vous arrêter à Maltezana, un petit village de pêcheurs où l’on peut visiter de belles criques accessibles à pied, mais aussi Livadi, un village composé de plages, de tavernes et de petits cafés.

En plus de profiter de paysages à couper le souffle, vous voyagerez écologiquement en vous rendant à l’île d’Astypalée. Selon Cosmopolitan, cette île milite pour le tourisme durable et est l’un des lieux les plus préservés de la Grèce. Depuis 2019, le tabac et les cigarettes sont interdits sur place. L’île souhaite également ne faire rouler pratiquement que des véhicules électriques et propose de nombreux services de covoiturage et de partage de véhicules. L’occasion rêvée pour prendre soin de la planète tout en découvrant des paysages à couper le souffle.