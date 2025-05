Sur cette île adorée des touristes, les sentiers de randonnée deviennent payants pour une bonne raison

En Europe, il existe une île qui fait le bonheur des touristes et des randonneurs. Mais depuis le 1er janvier, la plupart des sentiers de randonnée de l’île sont payants. Voici pourquoi.

La randonnée est une activité très appréciée par de nombreux voyageurs, et pour cause : cela permet de marcher en plein cœur de la nature, de prendre un grand bol d’air et de faire de l’activité physique tout en admirant des paysages à couper le souffle.

Si vous aimez la randonnée, il existe une destination en Europe à ne pas manquer : Madère. Cette île portugaise vous permet de marcher au-dessus des nuages dans les montagnes, d’admirer des forêts luxuriantes, de vous baigner dans des piscines naturelles et de vous promener entre les roches de lave.

Crédit photo : iStock

Cette destination est idéale si vous aimez la randonnée, mais depuis le 1er janvier 2025, la plupart des sentiers sont payants pour toutes les personnes de plus de 12 ans qui ne vivent pas à Madère.

Des sentiers de randonnée payants

Pour accéder aux 30 sentiers de l’île les plus fréquentés, ainsi qu’aux trois sentiers de l’île de Porto Santo, il faudra payer une petite somme. Les chemins concernés sont connus sous le nom de Percusos Recomandados (PR). Mais rassurez-vous : vous n’aurez pas besoin de vider votre porte-monnaie puisqu’à l’inverse de la taxe de séjour, qui a considérablement augmenté à Madère et dans ces autres pays, l’accès aux sentiers n’est pas très cher.

Crédit photo : iStock

Vous devrez payer 3 euros pour accéder aux sentiers de randonnée, pour toutes les personnes de plus de 12 ans qui ne résident pas sur l’île. Vous pouvez anticiper votre trajet en payant vos billets en ligne sur le site du gouvernement ou sur place, en scannant un QR code. Si vous ne payez pas, vous vous exposez à une amende de 50 euros.

“L’objectif est de sensibiliser et d’encourager le paiement volontaire plutôt qu’appliquer des sanctions. Jusqu’à présent, nous n’avons pas observé de résistance significative de la part des visiteurs, y compris français, qui comprennent et soutienent généralement l’objectif de cette initiative", affirme l’office de tourisme de l’île au Figaro.

Préserver la nature

Si les sentiers de randonnée sont payants à Madère, c’est pour la bonne cause. Les chemins sont gérés par l’Institut des Forêts et de la Conservation de la Nature (IFCN). L’argent récolté permet de nettoyer les sentiers de randonnées et de protéger la nature, une cause importante pour le Portugal qui détient les îles Selvagens, la plus grande réserve marine protégée en Europe.

À Madère, les sentiers de randonnée sont tellement beaux que vous paierez volontiers 3 euros pour y accéder.