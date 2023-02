Voyager en Grèce : la meilleure période pour y aller

Vous souhaitez partir en Grèce, visiter Athènes, Rhodes ou quelques-unes des îles grecques des Cyclades ? Découvrez les bonnes périodes pour voyager en Grèce.

Quand faire un voyage en Grèce ?

Église sur l’île de Santorin en Grèce. Crédit : wataru aoki

La Grèce est une destination aux multiples facettes. Partir en Grèce, c’est faire un voyage dans le temps, aller à la rencontre d’une culture rayonnante, mais aussi, découvrir un pays mariant authenticité et modernité. Ses ruines et son riche patrimoine culturel ne sont pas les seuls atouts de la Grèce. Ce pays est d’une grande beauté avec ses îles Cyclades, ses plages, ses villages pittoresques, ses ruines antiques, ses monastères perchés, ses curiosités archéologiques et son climat doux de type méditerranéen. Cette destination attire de nombreux voyageurs venus d’Europe et d’ailleurs, car les voyages restent accessibles en tout point de vue. Néanmoins, il existe des périodes plus ou moins propices à l’organisation d’un voyage en Grèce, selon vos envies et vos préférences.

Si en été, l’affluence est grande, les infrastructures telles que les hôtels, ainsi que les sites, sont moins fréquentées pendant les périodes de basse saison en Grèce. Par ailleurs, si les températures sont généralement douces, certains mois sont assez froids. Il est alors peu conseillé d’y séjourner si votre objectif est de profiter des plaisirs de la mer et du soleil.

Quelle est alors la meilleure période pour un voyage en Grèce ? Quand faut-il y aller pour une visite culturelle ? Quand faire un voyage en Grèce pour des vacances à la plage et découvrir une île grecque ? Quelle période est la meilleure pour payer son hôtel moins cher en Grèce ? En somme, il n’existe pas de période spécifique pour voyager en Grèce, tout dépend de vos attentes. Définir vos objectifs de voyage s’avère donc crucial, cette destination ayant une multitude de loisirs à offrir d’un bout à l’autre de l’année. Dans ce guide, découvrez des conseils pratiques pour organiser votre voyage en Grèce et en déterminer les dates.

Quelle est la meilleure saison pour un voyage en Grèce ?

Acropole de Lindos, à Rhodes, l’une des îles Dodécanèse, en Grèce. Crédit : Byrdyak

Si le climat est un facteur clé pour vous, il est conseillé d’organiser votre voyage en Grèce au printemps, entre mi-avril et fin mai, et en automne, c’est-à-dire aux mois de septembre et octobre. Les températures sont clémentes pendant ces mois, ni froides ni trop chaudes. En outre, les touristes sont encore peu nombreux à venir dans le pays. Le printemps ouvre la saison touristique et les températures sont déjà suffisamment clémentes pour profiter des plaisirs de la mer et des plages, tout en bénéficiant d’une certaine accalmie dans le cadre de votre voyage en Grèce. C’est aussi le cas en automne.

En été, le thermomètre grimpe nettement, avec des températures dépassant les 30°C. Si vous choisissez de partir en Grèce pendant cette saison, vous pourrez faire des baignades dans une eau à 25 ou 26°C sur l’une des îles grecques, ou une plongée dans les eaux turquoise. Mais aller à la découverte de sites touristiques ou faire une randonnée sera moins agréable dans des conditions de forte chaleur.

Bien que la Grèce bénéficie d’un climat méditerranéen, il existe des différences de températures entre le nord et le sud du pays. Les hivers sont assez froids et il y a peu d’ensoleillement dans le nord et le nord-est, sous l’influence d’un climat de type continental. Au sud de la Grèce, le climat est beaucoup plus clément avec des hivers doux et des étés chauds, ainsi que des températures agréables pendant une bonne partie de l’année. C’est le cas notamment des îles Cyclades et de l’île de Crète.

Quand faire un voyage en Grèce continentale ?

Ancien temple de Poséidon, à Athènes, Grèce. Crédit : MNStudio

La ville d’Athènes, à mi-chemin entre le nord et le sud, est une destination privilégiée pour un voyage culturel en Grèce. Elle peut même se visiter en hiver, car les températures y sont assez douces. Les conditions sont idéales pour découvrir le Panthéon ou le théâtre de Dionysos, et aller à la rencontre de l’art grec, entre autres. Son port, le plus grand du bassin méditerranéen, impressionne par son volume de fret.

Au printemps ou en été, hormis Athènes, vous pouvez aussi partir à la découverte des Météores, une région qui attire par ses formations géologiques et où des monastères orthodoxes se dressent au sommet des pics rocheux. Les idées de voyage ne manquent pas pour découvrir la Grèce continentale. Pour explorer une autre ville ou des sites de la Grèce continentale, la meilleure période va d’avril à octobre, avec un pic de chaleur possible pendant les mois de juillet et août.

Quand partir à la découverte des îles grecques ?

Santorini en Grèce.. Crédit : Gatsi

La Grèce possède de nombreuses îles réparties en mer Égée, en mer Ionienne, ainsi qu’entre la mer de Crète et la mer Méditerranée (île de Crète). Que ce soit pour se baigner, se prélasser au bord des plages ou faire de la plongée sous-marine, les îles grecques offrent de multiples spots pour que chacun puisse passer les vacances qui lui correspondent.

Les îles grecques des Cyclades se trouvent en mer Égée, tout comme les îles Dodécanèse. Parmi les îles Cyclades les plus connues figurent par exemple l’île grecque de Santorin, l’île de Mykonos, Amorgos, Naxos ou encore l’île de Milos. Bien que les plus belles plages se situent sur les îles ioniennes et en Crète, Santorin dispose d’une plage assez connue, Red beach, qui se distingue par son sable noir. Les îles Dodécanèse sont principalement représentées par la célèbre île grecque de Rhodes, mais Karpathos et Kalymnos font aussi partie des «îles principales». Les sites pittoresques et les belles plages y sont nombreux. En mer Ionienne se trouvent les îles grecques de Corfou, Céphalonie ou encore Paxos. La grande île de Crète elle-même est entourée de plusieurs petites îles. Ces destinations sont très prisées des voyageurs qui viennent en famille ou en groupe et qui recherchent les plaisirs des vacances au bord des plages.

Si vous souhaitez visiter les îles Cyclades pendant votre voyage en Grèce, il est recommandé d’y aller au printemps, d’avril à juin, où les températures sont agréables. En effet, ces îles ont un climat assez sec et très chaud pendant la saison estivale, sans pour autant être caniculaire. En revanche, les pluies y sont abondantes en hiver avec souvent beaucoup de vent.

Les îles Dodécanèse vous inspirent ? Pour éviter les fortes chaleurs estivales ainsi qu’une potentielle exposition au vent, pensez à y aller un peu avant ou après la période de haute saison, idéalement d’avril à mi-juillet et de mi-septembre à fin octobre.

Situées à l’est du pays, les îles Ioniennes sont quant à elles influencées par un climat méditerranéen. Les étés y sont généralement secs et chauds, avec de possibles pics de température, et ponctués de quelques averses, mais pas trop. Les hivers y sont assez doux. Visiter l’île grecque de Corfou, par exemple, est envisageable même en hiver, de novembre à mars, mais il faut également s’attendre à de la pluie selon les jours. De mai à août, et de septembre à novembre, les îles ioniennes de la Grèce se révèlent accueillantes. La Crète, enfin, se caractérise par des étés assez chauds, et des hivers assez doux, surtout sur le littoral sud. La meilleure saison pour y aller va d’avril à septembre.

Quand faire un voyage pas cher en Grèce ?

Le monastère de Varlaam dans les Météores, en Grèce. Crédit : pawopa3336

En Grèce, la basse saison correspond à la période allant de décembre à mars, et la haute saison va de juin à septembre. Entre les deux, les périodes de saisons intermédiaires vont d’avril à mai et d’octobre à novembre. En période de haute saison, non seulement l’affluence des touristes est élevée, mais les prix le sont aussi. Si vous souhaitez passer des vacances en Grèce dans une ambiance plus calme, il est conseillé d’éviter la haute saison.

La meilleure période pour faire un voyage en Grèce avec un budget réduit est donc la basse saison, qui va généralement d’octobre à mars. Pendant cette période, le prix d’un hôtel y est en effet moins cher, et vous pourrez profiter d’un séjour de plusieurs nuits sur de nombreux sites au choix. Le coût des transports, en revanche, ne connaît pas de variations significatives tout au long de l’année, ni celui des autres produits comme les aliments et les boissons d’ailleurs. Pendant la basse saison, plusieurs établissements hôteliers et restaurants du pays restent fermés, ce qui explique aussi la baisse de tarif pratiquée par ceux qui ouvrent leurs portes.

Vous pouvez également faire un voyage en Grèce à la mi-saison, de mai à juin et en octobre, et bénéficier d’un bon rapport qualité / prix. Au-delà du fait que cette saison est propice à un voyage à budget maîtrisé et à des activités diversifiées, vous avez accès à une large offre de prestations et services. Chaque hôtel du pays ouvre ses portes pendant ces intervalles.

Informations pratiques pour organiser un voyage en Grèce

Ruelle typique des villages des Cyclades, Grèce. Crédit : SHansche

Les offres de voyages sur la destination Grèce sont nombreuses. Elles sont également à portée de budget, que ce soit en termes de prix d’hôtel, de transport ou de dépenses extra. En outre, les voyagistes proposent des formules adaptées spécial Grèce à tous les profils de voyageurs: séjours en famille, voyage en groupe, voyage en couple, et même des formules en tout inclus, ainsi que des vols à prix attractifs.

À titre d’exemple, un séjour Grèce en club sur une destination Corfou, de 8 jours et 7 nuits, peut être accessible à partir de 730 euros. Certains séjours de 8 jours / 7 nuits sont même disponibles dès 690 euros. Bon nombre de séjours proposés par les plus grandes agences ont reçu de nombreux avis positifs et font partie des favoris des voyageurs. C’est par exemple le cas d’un séjour les pieds dans l’eau dans un club sur l’île grecque de Rhodes, proposé par une agence connue, avec départ depuis Paris en France et en formule tout inclus.

Il convient de noter toutefois que les prix peuvent grimper en optant pour un voyage personnalisé en Grèce. En fonction de l’itinéraire, il faut en effet réserver un hôtel sur chaque ville ou site. Si vous choisissez un circuit personnalisé, le prix sera également plus élevé. Un budget moyen quotidien, par personne, se situe autour de 45 euros pour un séjour en Grèce. Pour un séjour avec un budget confortable, il faut prévoir au moins 75 euros par jour et par personne. Les séjours de plusieurs nuits peuvent bénéficier d’une remise selon l’hôtel. Des offres de vols depuis Paris ou d’autres villes de France sont disponibles dans les agences de voyages. Dans certains cas, il s’agit d’offres de vols aller et retour pour un voyage en Grèce en toute sérénité.

Il est également à noter que l’entrée en Grèce, y compris pour les vacances, n’est désormais plus soumise à restriction ni aux mesures sanitaires. Vous n’aurez pas besoin de présenter un certificat de vaccination contre le COVID-19, ni un test négatif, ni un autre document de santé. Par ailleurs, le port du masque n’est pas obligatoire dans le pays.