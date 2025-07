Cette ville est la plus dangereuse de France, selon une étude (vous allez être surpris)

Violences physiques, cambriolages, délits, vols, coups et blessures... Quelle est la ville la plus dangereuse de France ? Une étude dévoile le résultat.

Vous souhaitez déménager pour vous installer dans une ville française mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Pour vous aider, vous pouvez analyser les différents classements qui donnent de précieuses informations sur les villes en France. En 2025, une étude a par exemple dévoilé la ville la plus attractive de France. On connaît également la ville française la plus chaleureuse, où vous serez forcément bien accueilli.

Si certaines villes jouissent d’une belle réputation, ce n’est pas le cas de toutes. Un classement a notamment révélé la ville où il pleut le plus en France, ainsi que la ville française la plus sale et la moins sûre d’Europe. Si les conditions météorologiques, le mode de vie, l’aménagement et la sociabilité sont passés au crible, qu’en est-il de la sécurité ? Pour le savoir, une étude a dévoilé le classement des villes françaises les plus dangereuses.

Crédit photo : iStock

La ville la plus dangereuse de France

Pour établir ce classement, des données officielles de la police et de la gendarmerie ont été collectées dans 366 villes françaises de plus de 22 500 habitants. Dix indicateurs ont été étudiés comme les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles, les cambriolages, les vols de véhicules ou encore les dégradations.

Selon l’étude, Bordeaux est la ville la plus dangereuse de France. En 2024, 25 220 crimes et délits ont été commis à Bordeaux, pour 265 328 habitants. Le taux est donc de 95 infractions pour 1 000 habitants, comme le précise Le Bonbon. La ville a enregistré une progression par rapport à l’année dernière puisqu’elle s'était hissée à la deuxième place des villes françaises les plus dangereuses en 2023.

Crédit photo : iStock

Cette constatation est confirmée par les habitants, qui affirment qu’ils “n’arrivent plus à sortir” à Bordeaux.

“Il y a une insécurité montante. Il y a plein de gens qui ne vont pas bien et je pense qu’il y a des consommations de substances et d’alcool. Les derniers trams, à 1 heure du matin, on ne se fait pas assassiner, mais on se fait bien emmerder. Moi, ça me fait peur”, a confié Annie, une habitante, à Europe 1.

Sur le podium des villes françaises les plus dangereuses, on retrouve Grenoble à la deuxième place, suivie de Lille. À la suite du classement relayé par Ville-Data se trouvent Rouen, Lyon, Paris, Puteaux, Angoulême, Annemasse et Marseille. Vous connaissez maintenant les villes à éviter pour être en sécurité.