Envie de soleil ? Oubliez la Méditerranée et optez pour cette ville au micro-climat unique

En France, la Méditerranée est souvent synonyme de soleil garanti mais il existe d’autres endroits, tout aussi ensoleillés, qui ont autant d’atouts pour savourer ces vacances de printemps. C’est notamment le cas de cette ville située sur la façade Atlantique.

Envie de vous évader au soleil ? Le printemps et l’heure d’été nous offrent jusqu’à présent une météo plutôt agréable qui donne envie de s’exiler quelques jours. Ce week-end marque notamment le début des vacances de printemps pour la zone B, qui seront relayés par les autres zones, et ce jusqu’au lundi 5 mai.

Pour partir au soleil, on pense souvent à la côte méditerranéenne mais en réalité, la côte Atlantique possède également ses joyaux qu’il ne faudrait pas louper. Au printemps, il existe notamment une ville insoupçonnée qui se classe parmi les villes les plus ensoleillées de France, avec une moyenne habituelle de 2 300 heures d’ensoleillement par an, dont plus de 1 000 heures de soleil entre janvier et juin.

Un ensoleillement régulier et des températures douces

Cette ville est en effet dotée d’un micro-climat unique en France qui la rend si spéciale. ll s’agit de La Rochelle, dont l’emplacement géographique lui confère un climat radieux en saison printanière. C’est ce qu’explique notamment Eric Berroneau, responsable du centre Météo France, à France Bleu :

“Le secteur de La Rochelle est favorisé géographiquement. Quand il y a des flux perturbés qui circulent sur le nord de la France, notre secteur charentais est relativement ensoleillé. À l’inverse, quand les blocages se font plutôt sur le sud, on peut là encore être privilégiés avec du soleil”.

En effet, les îles environnantes protègent La Rochelle, tandis que l’influence modératrice de l’océan permet d’atténuer les températures extrêmes. Si la ville est parfois exposée aux vents marins, ces derniers contribuent à réguler les températures.

Ainsi, La Rochelle respire sous une apparence éclatante avec le soleil qui se reflète sur les façades en pierre de calcaire blanche qui composent la plupart des bâtisses à l’image des Tours de La Rochelle. Et si on regarde bien les prévisions météorologiques, on peut constater que la ville offrira des températures agréables, entre 18 et 20 degrés Celsius tout au long de cette première semaine de vacances de printemps.