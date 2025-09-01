Cette ville italienne méconnue est la destination parfaite pour profiter du soleil en automne

Vous cherchez une destination ensoleillée et paisible pour les vacances d’automne ? Rendez-vous dans cette ville italienne méconnue qui devrait vous plaire.

La rentrée scolaire a eu lieu ce lundi 1er septembre et, bien qu’elle ait été reportée dans plusieurs départements de France, vous pensez peut-être déjà à vos prochaines vacances. Mais où peut-on partir en automne ? Plusieurs choix s’offrent à vous : vous pouvez rejoindre cette belle ville espagnole pour profiter du soleil ou cette île paradisiaque située à seulement 3 heures de Paris.

Pour faire le plein de soleil en automne, pensez également à l’Italie ! Dans la région d’Emilie-Romagne, il existe une ville, surnommée “la ville rouge”, qui est idéale pour passer un séjour inoubliable et loin des touristes.

Crédit photo : iStock

Un séjour à Bologne

Cette ville, c'est Bologne ! Sur place, vous pourrez faire de nombreuses activités comme monter au sommet de la Tour Asinelli. Après avoir gravi 500 marches, vous découvrirez une vue magnifique de la ville. Rendez-vous ensuite à la Piazza Maggiore pour admirer la basilique San Petronio, le Palais d’Accursio ou encore la Fontaine de Neptune. Enfin, ne manquez pas les Portiques de Bologne, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Crédit photo : iStock

Bologne est également surnommée “le ventre de l’Italie”, car on y mange bien et pour pas cher. Comme l’explique Le Journal des Femmes, cette ville fournit le reste du pays en produits typiques comme la mortadelle, les tortellinis ou encore la sauce bolognaise.

Si vous avez encore du temps après avoir visité la ville, vous pouvez prendre le train pour rejoindre d’autres villes comme Modène et Parme. Un séjour idéal pour profiter du soleil tout en évitant l’afflux de touristes en automne.