France : la rentrée scolaire est reportée dans plusieurs départements, voici lesquels

Si la majorité des enfants retournent à l’école ce lundi 1er septembre, deux départements français ont décidé de reporter la rentrée scolaire en raison des intempéries.

L’heure de la rentrée a sonné ! Il est temps pour de nombreux élèves de retrouver la route de l’école ce lundi 1er septembre. Cependant, ce n’est pas le cas de tous. En effet, deux départements français ont décidé de reporter la rentrée scolaire au mardi 2 septembre, en raison des intempéries.

C’est le cas dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Dans ces départements, des vents violents, des pluies diluviennes et des inondations sont attendus ce lundi.

La rentrée scolaire reportée

Pour cette raison, le préfet des Bouches-du-Rhône et le département du Var ont décidé de reporter la rentrée. Bien que cette décision reste extrêmement rare, des écoles ont déjà été fermées lors de situations exceptionnelles comme en décembre 2022, où des établissements scolaires ont pu être fermés le matin en raison de coupures de courant.

“Au regard de la situation météorologique et des prévisions émises par Météo-France, le préfet a pris la décision, en lien avec les autorités académiques, de reporter la rentrée scolaire à mardi 2 septembre et de suspendre les transports scolaires dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône, cela afin de garantir la sécurité des élèves et des parents”, a annoncé la préfecture dans un communiqué relayé par 20 Minutes.

Dans le Var, les crèches seront également fermées ce lundi. En plus de ces deux départements, six autres sont placés en vigilance orange pour les orages ce lundi. C’est le cas du Vaucluse, de la Drôme, du Gard, de la Lozère, de l’Ardèche et des Hautes-Alpes. Sept départements sont en vigilance orages et neuf en vigilance inondations. Mais dans ces départements, la rentrée scolaire est toujours maintenue.