Cette ville à seulement 2h de Paris est la destination parfaite pour profiter du soleil cet automne

Vous voulez faire le plein de soleil avant l’arrivée de l’hiver ? Cette destination située à seulement 2 heures de Paris devrait vous ravir.

Vous avez envie de vacances en automne et de profiter des derniers rayons de soleil avant l’arrivée de l’hiver ? Si c’est le cas, nous avons trouvé la destination idéale qui réunit tous vos critères. Il s’agit d’une ville européenne située à seulement 2 heures de vol de Paris et qui est l’une des plus belles destinations à voir en automne.

En Europe, on compte encore de nombreuses destinations qui offrent un climat doux et ensoleillé en octobre et en novembre. Pour profiter du soleil et de la chaleur sans partir trop loin de la France, suivez le guide !

Crédit photo : iStock

Faire le plein de soleil

Pour faire le plein de soleil cet automne, partez à Séville ! Cette ville située dans le sud de l’Espagne, capitale de l’Andalousie, saura vous conquérir. Avec seulement trois jours de pluie en octobre en moyenne, il s’agit de l’une des destinations les plus ensoleillées au monde, l’idéal pour des vacances en automne. Vous pourrez profiter d’un climat doux et des derniers rayons du soleil.

Séville est connue pour la beauté de son architecture et ses nombreux monuments emblématiques. Elle possède des sites touristiques exceptionnels qui font sa popularité à l’international. C’est le cas du palais de l’Alcazar à l’architecture incroyable et colorée, mais aussi de la plaza d’España. Ne manquez pas la cathédrale de Séville avec le caveau de Christophe Colomb, qui est la plus grande cathédrale gothique au monde. En automne, vous éviterez tous les touristes et n’aurez pas à supporter les interminables files d’attente dans la ville.

Crédit photo : iStock

En vous aventurant dans la ville espagnole, vous pourrez profiter des spécialités culinaires mais aussi de la culture locale. En septembre et en octobre se tient un grand festival de flamenco, l'événement idéal pour s’initier à cette danse ou profiter du spectacle. Enfin, si vous avez le temps d’explorer les environs de Séville, faites un tour sur la côte dans les villes de Cadix, Tarifa, Marbella et Malaga pour profiter de plages uniques composées de sable blanc et d’une eau turquoise. La destination parfaite pour des vacances ensoleillées.