Avec 10 000 personnes à bord, ce méga-paquebot va prendre la mer et ce n'est pas une bonne nouvelle

En août prochain, l’un des deux plus grands paquebots du monde, le Star of the Seas, va faire sa toute première croisière. Un événement impressionnant pour ce gigantesque bateau qui pourra accueillir 10 000 personnes.

Quittant la Floride pour rejoindre les Bahamas, un gigantesque paquebot va faire son voyage inaugural en août 2025. Il s’agit du Star of the Seas, un monstre créé par la compagnie Royal Caribbean. Avec 249 000 tonnes et une longueur de 364 mètres, ce bateau est l’un des deux plus grands paquebots au monde. Le deuxième est l’Icon of the Seas, qui a lancé sa première croisière en janvier 2024.

Crédit photo : @RoyalCaribbean / Instagram

Le Star of the Seas peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes, soit 5 600 à 7 600 passagers et 2 300 membres d’équipage. Il est cinq fois plus gros que le Titanic et contient une petite ville à son bord. On retrouve 2 800 cabines pour loger les voyageurs, 20 ponts, un parc aquatique avec des toboggans, une demi-douzaine de piscines, 40 bars et restaurants, des salles de spectacle, un casino et une patinoire.

Crédit photo : @RoyalCaribbean / Instagram

Des paquebots de plus en plus gros

En 2026 et 2027, deux autres paquebots identiques vont être construits par la Royal Caribbean pour répondre à la demande qui ne cesse d’augmenter. En effet, de plus en plus de personnes choisissent de monter à bord d’un bateau de croisière pour leurs vacances, mais aussi pour y vivre. C’est le cas de cet homme qui vit sur un bateau de croisière depuis 23 ans. Ainsi, cette augmentation de la demande est une source de motivation pour les compagnies afin de construire des paquebots toujours plus gros.

“S’ils continuent à croître à ce rythme jusqu’en 2050, les plus gros navires de croisière pourraient atteindre une stupéfiante jauge brute de 345 000 tonnes”, a déclaré Transport & Environment à BFMTV.

Crédit photo : @RoyalCaribbean / Instagram

Malheureusement, ces géants des mers ont un impact considérable sur l’environnement puisqu’ils figurent parmi les navires les plus polluants au monde. En moyenne, un navire émet 20 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 10 000 voitures, comme le rapporte Transport & Environment. En plus de cela, il s’agit d’un symbole du tourisme de masse puisque des milliers de touristes foulent les zones desservies par les paquebots. Pour empêcher cela, certaines villes comme Venise ont décidé de limiter l’accès aux paquebots. Une taxe, sous la forme d'une éco-contribution sur les billets de croisière, pourrait également être créée afin de préserver la planète.