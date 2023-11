Découvrez l'un des plus beaux hôtels de L'Ile Maurice : Héritage le Telfair

Vous avez envie de vacances paradisiaques au soleil ? De moments inoubliables près de la mer ? Découvrez un hôtel exceptionnel à l’Ile Maurice qui coche toutes les cases pour passer des vacances réussies…

Crédit photo : Heritage Resorts

Afin de profiter de calme et de sérénité, L’Héritage, le Telfair propose de nombreux services permettant de convaincre le plus grand nombre. Promenades au sein de ses jardins arborés et fleuris, balades le long des plages de l’océan Indien, tout est réuni pour un accueil des plus chaleureux. Nous vous proposons de découvrir les services de ce bel établissement pour passer un séjour luxueux et reposant à l’Ile Maurice.

La plage : petit coin de paradis mêlant repos et activités

L’Héritage le Telfair dispose d’une grande plage privée et met à la jouissance de chacun des activités adaptées à tous et pour tous. Les hôtes auront la possibilité de se détendre face à la mer ou aux piscines dans un cadre idyllique tout en sirotant leur cocktail ou alors pour les plus actifs, profiter des canoés ou et des terrains de volley mis à disposition gratuitement pour tous les clients de l’hôtel.

Des sorties en bateau à fond de verre sont aussi organisées chaque jour pour partir à la découverte du merveilleux lagon de Bel Ombre. L’endroit est naturellement idéal pour le snorkeling pour les plus férus d’aventures.

Le Beach Club : lieu immanquable de l’Héritage le Telfair

Crédit photo : Heritage Resorts

Idéal pour passer du temps entre amis ou en famille, Le C Beach Club est l’un des endroits les plus tendances de l’Ile Maurice. Situé au cœur d’un lagon, le club allie ambiance festive et relaxation aux allures d’Ibiza. Lits à baldaquins, sable blanc et cocotiers offrent un décor à couper le souffle.

Sur place, on y retrouve un restaurant trendy entouré des courbes contemporaines d’une merveilleuse piscine à débordement. Ambiance chill garantie !

Le club dispose aussi d’un centre nautique dont les plus aventuriers pourront profiter pour s’adonner aux sensations fortes du kite-surf.

Crédit photo : Heritage Resorts

Le Golf Club : Endroit immanquable pour tous les sportifs

Crédit photo : Heritage Resorts

En plus de son cadre paradisiaque, l’Héritage le Telfair propose pour tous ses visiteurs l’accès à un immense terrain de golf. Élu « meilleur parcours de golf » de l’océan indien, le parcours Le Château offre à lui seul plus de 40 trous.

Golfeurs confirmés ou simplement amateurs auront tout le loisir de profiter du lieu situé entre montagnes et océans.

Mais ce n’est pas tout, une école d’entrainement le Golfzon Leadbetter est aussi en place et prochainement les portes de la Réserve Golf Links ouvriront afin d’accueillir des joueurs de tous handicaps pour plus d’entrainements.

Crédit photo : Heritage Resorts

Gastronomie : Panel de restaurants pour un voyage culinaire hors du commun

Crédit photo : Heritage Resorts

L’Héritage le Telfair mets à disposition de ses hôtes plusieurs restaurants aux cultures et aux goûts différents. Ambiance asiatique, brasseries modernes, notes italiennes ou encore bar aux allures anglaises, l’hôtel regorge de lieux dignes de la plus grande gastronomie. A l’écoute des besoins et des envies, les chefs proposent des menus aux saveurs alléchantes tout au long de la journée. Se restaurer les pieds dans le sable fin est aussi possible pour les plus romantiques des hôtes. Enfin, dîner au sein d’une demeure du XIXe siècle au Château de Bel Ombre fera de ce séjour un moment inoubliable en tous points.

Crédit photo : Heritage Resorts

Vous l’aurez compris, L’Héritage le Telfair est donc le lieu immanquable pour profiter d’un merveilleux voyage à l’Ile Maurice. Si vous cherchez encore où séjourner sur cette somptueuse île, cet hôtel est le meilleur pour une expérience réussie garantie !