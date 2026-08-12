Découvrez “la plus belle île d'Italie” plébiscitée par les voyageurs, loin de l'agitation touristique

Si vous avez envie d’aller en Italie tout en évitant la foule, voici une petite île volcanique qui pourrait vous plaire.

En ce mois d’août, nous sommes nombreux à vouloir partir en vacances. Si c’est votre cas et que vous n’avez pas encore choisi votre destination, que diriez-vous de partir sur une île méconnue et sauvage, loin des touristes ?

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Pour cela, rendez-vous sur l’île de Pantelleria, en Italie. Surnommée “la fille du vent”, cette île volcanique est composée de relief de roches sombres, de criques sauvages, de lacs et de villages atypiques. Elle est située au large de l’Afrique, à 70 kilomètres des côtes tunisiennes.

Une île volcanique surprenante

Une fois dans la ville de Pantelleria, promenez-vous dans les rues pavées, explorez les marchés et le vieux port. Découvrez également le château de Pantelleria, construit entièrement en pierre de lave, ainsi que l’église du village. Selon le site spécialisé Visit Sicily, vous pourrez également découvrir un petit village de pêcheurs, construit sur une crique surplombant la mer.

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Si vous voulez vous baigner, direction le Splaglio delle Carte et le Lac du Miroir de Venus, un bassin naturel alimenté par des sources chaudes situé sur le cratère d’un volcan éteint. Vous pourrez profiter des boues thermales, réputées pour leurs vertus ressourçantes. Pour vous baigner dans un cadre paradisiaque, rendez-vous à l’Arco dell’Elefante, une arche rocheuse impressionnante qui plonge dans les eaux turquoises.

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De nombreuses activités

Pour les amateurs de randonnée, vous pourrez gravir la Montagna Grande, qui offre un panorama unique sur l’île. Vous pourrez aussi faire de la plongée sous-marine et du snorkeling, ainsi que des sorties en bateau pour explorer des grottes cachées. En fin de journée, ne manquez pas les saunas naturels pour vous ressourcer.

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Sur place, vous serez également séduit par l’architecture locale en découvrant les “damnusi”, les maisons typiques en pierre aux toits ronds, conçus pour recueillir l’eau de pluie. Côté gastronomie, vous aurez le plaisir de déguster les plats italiens mais aussi quelques spécialités comme le couscous de poisson, le vin Passito et les câpres de Pantelleria.

Pour vous rendre sur cette île méconnue, vous pourrez prendre des vols directs depuis plusieurs villes italiennes ou faire la traversée en ferry depuis le port de Trapani. Une île merveilleuse à découvrir sans plus attendre.