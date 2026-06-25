Les 5 destinations les moins chères pour les vacances d'été selon les 18-35 ans

Si vous avez envie de partir en vacances sans vous ruiner cet été, voici les 5 destinations à privilégier selon une étude menée auprès des jeunes de 18 à 35 ans.

Les vacances d’été approchent et il est encore temps de choisir votre destination de vacances. Pour cela, vous pouvez prendre en compte plusieurs critères comme le moyen de transport, les paysages que vous voulez voir, le type d’activités que vous voulez pratiquer, mais aussi le budget.

En effet, les vacances représentent une partie considérable du budget. Transport, hébergement, nourriture, activités… Les prix peuvent vite grimper. Si vous cherchez une destination pas trop chère, l’application de gestion financière Plum a mené une étude relayée par le magazine Elle. Les chercheurs ont interrogé 1 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans. 47% d’entre eux adaptent leur destination à leurs contraintes financières, 52% prévoient de consacrer moins de 1 000 euros à leurs vacances et 27% ont un budget de moins de 500 euros.

Selon l’étude, voici les 5 destinations les plus accessibles financièrement selon les 18-35 ans.

5 - La Grèce

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En cinquième position, on retrouve la Grèce. Partir dans ce pays est idéal si l’on veut voyager à l’étranger, découvrir une nouvelle culture, voir des monuments historiques et profiter de belles plages sans se ruiner. Le coût de la vie est plus abordable qu’en France, avec une différence moyenne de 12%. Selon l’étude, 4% des jeunes français prévoient de partir en Grèce cet été.

4 - Le Portugal

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Le Portugal est une très bonne destination si l’on veut passer de bonnes vacances à petit prix. Ce pays est situé à seulement quelques heures d’avion de Paris. Le coût de la vie est bien plus bas qu’en France et le Portugal offre un excellent rapport qualité-prix aux touristes. Visitez Lisbonne, Porto et Sintra et laissez-vous séduire par la gastronomie locale. Cette année, 7% des jeunes français projettent de partir au Portugal pour les vacances.

3 - L’Italie

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L’Italie est un pays qui attire de nombreux touristes, et pour cause : ce pays a tout pour plaire. Activités culturelles variées, monuments historiques chargés d’histoire, plages à couper le souffle, cadre de vie agréable : il y en a pour tous les goûts. En plus de cela, vous pourrez profiter de la gastronomie locale en mangeant pâtes, pizzas et glaces à petits prix. 13% des Français âgés de 18 à 35 ans interrogés vont partir en Italie cet été.

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2 - La France

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Si vous voulez faire des économies pendant les vacances, rester en France est un moyen de ne pas trop dépenser. Vous n’aurez pas besoin d’acheter un billet d’avion et vous pourrez prendre le train ou la voiture pour vous déplacer. Que vous ayez envie d’aller dans les montagnes, au bord des lacs, à l’océan ou à la mer, vous avez le choix en France. Pour ne pas trop dépenser, 25% des jeunes vont rester en France cette année.

1 - L’Espagne

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L’Espagne arrive en tête de ce classement, et l’on comprend bien pourquoi. Cette destination est située à la frontière française et séduit beaucoup les jeunes pour ses paysages magnifiques, sa gastronomie et son ambiance festive. En plus de cela, les prix sont très peu élevés en Espagne, l’occasion de profiter de bonnes vacances sans stress. 36% des jeunes prévoient de partir en Espagne cet été.

Vous connaissez désormais les destinations les moins chères selon les jeunes, pour profiter de vacances bien méritées cet été sans vous ruiner !