Cette destination française propose 50 euros d'essence pour attirer les vacanciers cet été

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Les chutes de Gavarnie

Pour réduire l’impact de la hausse du carburant sur le budget des Français, une ville propose une aide financière de 50 euros pour attirer les vacanciers cet été.

Avec l’augmentation du prix de l’essence, les Français s’adaptent et modifient leurs habitudes. Cet été, de nombreuses familles ont décidé de changer leurs plans et de partir moins loin pour faire des économies. Ce changement d’habitude pourrait cependant avoir un impact sur le tourisme, qui pourrait observer une baisse significative de la fréquentation cet été.

Une femme met de l'essenceCrédit photo : iStock

Pour éviter cela, une ville française a eu une idée : offrir 50 euros d’essence aux vacanciers afin de relancer la fréquentation. Une initiative déjà mise en place par des hôtels et des campings pendant les vacances de Pâques, qui offraient 150 euros de carburant à leurs clients.

Une carte carburant de 50 euros

Cette opération a été lancée par L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, le 29 mai dernier. Elle est destinée aux 100 premiers vacanciers qui réserveront un séjour d’au moins deux nuits dans l’un de leurs hébergements partenaires, et ce entre le 1er juin et le 31 juillet 2026.

Les vallées de GavarnieCrédit photo : iStock

Les bénéficiaires de l’initiative recevront une carte carburant de 50 euros pour les aider à payer leur trajet.

“Nous souhaitons venir en soutien à l’économie locale et à nos hébergeurs et, par ricochet, nous attendons des retours sur l’ensemble du territoire”, explique Myriam Poublan Belle, directrice de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie.

La suite après cette vidéo

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Des règles à respecter

La carte carburant sera remise aux clients à la fin de leur séjour, en mains propres, dans un office de tourisme local. Les vacanciers devront justifier leur présence en joignant la facture acquittée de l’hébergement partenaire. Seule exception : les personnes qui vont dans la région du 7 au 11 juillet n’auront pas de carte carburant en raison du passage du Tour de France. En effet, à ce moment-là, l’agence n’aura pas besoin de prendre de mesure en raison de l’afflux de touristes.

Avec cette nouveauté, l’objectif de l’agence est d’attirer les touristes dans la région, notamment ceux qui n’ont pas encore fait leur choix pour leurs vacances d’été. Si vous voulez profiter du soleil et des montagnes des Pyrénées cet été, n’attendez plus !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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