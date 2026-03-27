Découvrez le Costa Rica, un pays qui abrite l'une des plus grandes biodiversités au monde

Situé en Amérique Centrale, le Costa Rica séduit de plus en plus de voyageurs, et pour cause : ce pays est réputé pour la diversité de ses paysages, abrite une faune exceptionnelle et protège l’environnement.

Vous avez envie de voyager pour découvrir un nouveau pays ? Faites vos bagages et explorez le Costa Rica, en Amérique Centrale. Ce pays est réputé pour ses paysages à couper le souffle et est l’un des plus sûrs d’Amérique latine.

Crédit photo : Office du Tourisme du Costa Rica

Cette destination plaît aux petits comme aux grands et accueille chaque année des familles, des jeunes couples et des retraités. Peu cher, il était le meilleur endroit où déménager en 2024. Entre chaînes de montagnes, forêts tropicales, volcans et plages paradisiaques, il y en a pour tous les goûts.

Une faune exceptionnelle

Si vous explorez le Costa Rica, vous aurez sans doute la chance de voir des animaux uniques au monde. En effet, le Costa Rica abrite 6,5% de la biodiversité mondiale. Dans les forêts luxuriantes du territoire, vous pourrez voir des crocodiles, des singes, des grenouilles et des crapauds, dont le chant ne vous laissera pas indifférent. En prenant garde à rester éloigné pour ne pas perturber l’espèce, vous aurez peut-être la chance de voir des tortues marines pondre leurs oeufs sur l’une des plages paradisiaques du pays.

Crédit photo : Office du Tourisme du Costa Rica

Les ornithologues seront également ravis puisque plus de 900 espèces d’oiseaux se rendent ou vivent au Costa Rica et chaque année, 5 millions de volatiles migrent vers ce pays. En plus de cela, le Costa Rica abrite plusieurs récifs coralliens dont une fosse océanique de plus de 4 000 mètres de profondeur. Dans ces eaux vivent plus de 6 700 espèces marines, dont 90 sont uniques sur la planète. On retrouve notamment des dauphins, des orques, des baleines à bosse, des raies manta et des requins.

Un environnement protégé

Le Costa Rica est une destination verte, qui tient à protéger l’environnement. Pour cela, les habitants utilisent des sources d’énergies renouvelables comme l’hydrogène, l’éolien, la géothermie et l’énergie solaire, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Après des années de déforestation, une vaste opération de reboisement des forêts a été lancée. Selon Visit Costa Rica, le territoire est désormais recouvert par la végétation, ce qui crée de nouveaux refuges pour la faune.

Crédit photo : Office du Tourisme du Costa Rica

Le pays a mis en place un tourisme durable pour permettre aux visiteurs d’explorer la nature tout en ayant de faibles impacts environnementaux et en respectant le bien-être des communautés locales. 30% du territoire du Costa Rica est composé d’espaces naturels protégés. On retrouve des parcs nationaux et des réserves naturelles qui abritent des chaînes de montagnes volcaniques, des plages, des forêts tropicales humides, des forêts sèches ainsi que des savanes.

Une culture riche et préservée

Si vous allez au Costa Rica, vous rencontrerez une population accueillante qui n’hésitera pas à vous partager ses traditions. La culture au Costa Rica est très riche et vous pourrez découvrir la musique, la danse, le théâtre et le cinéma local. Il est également possible de visiter des fermes sur place et de rendre visite à des communautés isolées. N’hésitez pas à faire du shopping pour dénicher des objets d’art et d’artisanat uniques et ne manquez pas la cuisine traditionnelle du pays avec ses plats délicieux, comme le hachis de pommes de terre au Chicasquil, le rondo ou le miel de jocote.

Crédit photo : Office du Tourisme du Costa Rica

Pour profiter au mieux de votre séjour, visitez à la fois la côte caribéenne et la côte pacifique, qui sont différentes au niveau climatique, culturel et gastronomique. Privilégiez certains lieux comme le parc national Marino Ballena, où vous aurez la chande de voir des baleines à bosse et plusieurs espèces de dauphins. Sur la plage Matapalo, vous pourrez découvrir davantage la faune en faisant de la plongée, mais aussi en vous promenant sur le sable fin pour apercevoir des singes capucins, des paresseux et des toucans.

Vous l’aurez compris : le Costa Rica est la destination idéale pour découvrir des paysages extraordinaires, observer des animaux uniques au monde et rencontrer une population accueillante et riche en histoire.