Peu cher, ce pays paradisiaque est le meilleur endroit où déménager en 2024

Envie de vous expatrier ? Le Costa Rica est certainement une destination à laquelle personne ne pense au premier abord. Pourtant, le petit pays d’Amérique Centrale serait le pays idéal pour une nouvelle vie !

Chaque année, l’institut International Living publie son classement des meilleurs endroits où vivre, voyager ou prendre sa retraite. Un classement qui prend en compte notamment l’aspect financier et la qualité de vie.

Selon l’institut, le pays qui aurait le meilleur ratio prix/qualité de vie serait le Costa Rica ! Des plages tropicales immaculées, un climat doux, un soleil généreux, des paysages magnifiques avec des cascades d’eau turquoise, sans oublier sa biodiversité riche et éclectique.

Crédit photo : iStock

Ce sont tant d’arguments qui rendent le Costa Rica aussi attirant et intéressant ! Selon l’institut International Living, un couple de retraités peut bien vivre avec 2000 euros par mois, tandis que les célibataires peuvent profiter de la vie avec 1600 dollars par mois.

Un pays réputé pour son système de santé et son engagement environnemental

Situé entre le Nicaragua, au nord, et le Panama, au sud, le Costa Rica est une véritable pépite de bien-être. Le petit pays de plus de 5 millions d’habitants est considéré comme la Suisse d’Amérique centrale.

Depuis plusieurs années, elle attire surtout les retraités en quête d'une fin de vie tranquille, mais aussi les digital nomades. Le pays a aboli son armée en 1948, redirigeant les fonds vers la santé et l’éducation, le dotant d’un système de santé ultra développé et abordable. Le pays compte 29 hôpitaux et 250 cliniques régionales, assurant une couverture médicale dans tout le pays.

Crédit photo : iStock

De plus, le Costa Rica est également reconnu pour son engagement envers l’environnement. Un quart de son territoire est protégé à travers la création de parcs nationaux et réserves fauniques. Il fonctionne également à 98% grâce à des énergies renouvelables.