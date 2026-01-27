Découvrez les destinations préférées des Français pour 2026, selon une étude

Où allez-vous partir en vacances cette année ? Si vous hésitez encore, voici le top 10 des destinations privilégiées par les Français pour 2026.

Chaque année, une question se pose quand les congés arrivent : où partir en vacances ? Si certaines familles préfèrent rester en France et se rapprocher de la mer ou de la montagne, d’autres ont des envies de voyage. C’est ce que montre une étude menée par le comparateur de prix de billets d’avion Liligo.

De plus en plus de Français ont envie de s’évader en partant loin de la France. En effet, les recherches de vols en long-courrier sont majoritaires sur Liligo. Parmi les 10 destinations les plus convoitées par les Français en 2026, 8 se situent en dehors de l’Europe. Mais si certains lieux font envie, ils ne sont pas tous bons à choisir. C'est le cas de cette destination prisée des Français qui figure désormais sur la liste noire des endroits à éviter.

Pour être sûr de faire le bon choix, voici des idées de lieux où partir en vacances cette année.

Partir à l’autre bout du monde

En première position de ce classement, on retrouve Bangkok, en Thaïlande, qui est toujours aussi populaire pour les Français. Cependant, cette destination n’est pas la seule ville thaïlandaise qui attire les voyageurs puisqu’on retrouve également Phuket en 5ème position. De manière générale, l’Asie fait rêver les Français puisque Tokyo est à la 7ème place du classement, suivie de Dubaï en 8ème position.

Les départements d’Outre-Mer intéressent également les Français. C’est le cas de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et de Fort-de-France en Martinique, qui sont les villes les plus recherchées sur la plateforme en deuxième et troisième positions. Comme le rapporte Capital, on retrouve également la commune de Saint-Denis, à La Réunion.

“Ces résultats traduisent une réelle diversification des envies : les Français cherchent à s’évader davantage et plus loin”, indique Guillaume Rostand, le porte-parole de Liligo, selon Ouest-France.

Des destinations tendances

À la suite du classement, on retrouve également Marrakech, au Maroc, en 6ème position. La seule ville française qui intéresse les Français n’est autre que Marseille, à la 9ème place. Elle est suivie par New York, qui clôture le classement.

L’étude menée par Liligo a également dévoilé les destinations plébiscitées par les Français en 2025. Marrakech, au Maroc, reste la destination préférée des voyageurs. Elle est suivie de Tunis (Tunisie) et de Porto (Portugal). En plus de cela, trois destinations tendances en 2026 l’étaient déjà l’année dernière : Dubaï, Bangkok et Pointe-à-Pitre.

Vous avez désormais quelques idées en tête si vous souhaitez voyager cette année.