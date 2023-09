Découvrez les meilleurs (et les plus beaux marathons) de France pour visiter autrement

Aux quatre coins de l’Hexagone, il existe de nombreux marathons qui valent le coup d’être testés. C’est aussi l’occasion de visiter les villes organisatrices de façon originale et détendue pour passer un bon moment entre amis et finishers.

Le marathon a de plus en plus le vent en poupe. En France, le nombre d’athlètes ayant parcouru un marathon a doublé entre 2021 et 2022.

Une tendance encourageante à moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris durant lesquels des participants lambda pourront eux aussi courir sur un parcours parallèle à l’épreuve de marathon.

Si vous hésitez, lancez-vous. Si vous êtes un pratiquant de marathon et que vous ne savez pas lesquels faire ensuite, nous vous proposons une liste des meilleurs et plus beaux marathons de France.

Les plus beaux marathons de France

Un marathon se prépare bien en avance. Tant sur la préparation physique et mentale que sur le logement sur place. Et il est parfois difficile de trouver un hôtel à son goût qui saura nous accueillir comme il faut avant et après l’effort.

Le marathon Run’in Lyon

Le Run’in Lyon est le premier marathon de France de notre liste. Chaque année, il réunit 30 000 participants. Cette année, il aura lieu le 22 octobre. Sa particularité ? Le Run’in Lyon propose de choisir son épreuve parmi les 4 courses accessibles : le 10 km, le semi-marathon de 21 km, le marathon de 42 km et le 5 km solidaire.

Cet événement sportif est l’un des plus importants de Lyon et permet aussi aux participants de découvrir la ville grâce aux parcours proposés. Vous visitez la ville et ses monuments comme vous ne l’avez jamais fait en passant par la place Bellecour ou la basilique Notre-Dame de Fourvière. À la clé, une récompense pour le vainqueur femme et le vainqueur homme. Cette année, le Stade de Gerland et les quais de Saône et du Rhône sont au programme pour une course dépaysante.

Hôtel Lyon Confluence. Crédit photo : ibis

Hôtel Lyon Eurexpo Chassieu. Crédit photo : ibis

Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Crédit photo : xbrchx / iStock

Mais les meilleurs marathons de France ne sont pas qu’à Lyon. Si vous souhaitez aller plus au Sud, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes fait également partie des meilleurs marathons. Il se déroulera le 5 novembre prochain dans une nouvelle édition.

Là aussi, faites votre choix parmi quatre épreuves similaires à celles proposées à Lyon. Découvrez ensuite les sublimes paysages de la French Riviera en commençant par la promenade des Anglais à Nice et en arrivant sur le boulevard de la Croisette à Cannes. Les marathoniens auront aussi la chance de passer par Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins et Vallauris Golfe-Juan.

La marathon de La Rochelle

Crédit photo : stephen rennie / iStock



La Rochelle terre de rugby, mais La Rochelle est aussi l’un des meilleurs endroits pour courir un marathon en France. Le marathon aura lieu le 26 novembre prochain et propose une multitude d’épreuves pour tout le monde, comme les courses handisport et le chauffe-gambettes. Vous traverserez également le quartier du Vieux-Port avant la récompense suprême : la pasta party où les spaghettis bolognaises sont à volonté pour partager un moment convivial après l'effort.

Le marathon de Deauville

Crédit photo : Rabi Merizak / iStock



Le marathon de Deauville est un jeune marathon. Les 18 et 19 novembre prochains aura lieu la quatrième édition. Le départ des différents parcours se fait face à la mer. Puis, les participants traverseront les sites qui font la renommée de la ville : le Casino de Deauville, l'Hippodrome de Touques, les haras, la plage de Benerville pour une arrivée incroyable sur les célèbres Planches de Deauville. Une course sur les côtes normandes qui devraient plaire au plus grand nombre.

Le marathon de Paris

Crédit photo : sisterspro / iStock

Comment ne pas finir en mentionnant le célèbre marathon de Paris ? Le marathon de Paris 2023 a eu lieu en avril dernier. Il est l’un des plus populaires de France et du monde. Il faut dire qu’il se déroule dans la ville la plus visitée de la planète et traverse les plus beaux monuments de notre capitale : les Champs-Elysées, l’Opéra Garnier, le Grand Palais, Notre Dame, le Musée d'Orsay, la Tour Eiffel avant de passer par le bois de Vincennes et de Boulogne. Son succès ne se dément pas. 52 000 coureurs sont attendus chaque année sur la ligne de départ. Cerise sur le gâteau, le gagnant remporte la somme de 35 000 euros.

Si vous souhaitez y participer, songez que la prochaine édition sera spéciale en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle se tiendra le dimanche 7 avril 2024. Quant au marathon pour tous des JO, il se tiendra en soirée le jeudi 10 août. Un événement inédit dans l’histoire des JO.