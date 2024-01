“La France m'a fait pleurer” : une touriste américaine voyage à Lyon et partage sa désillusion sur TikTok

Sur TikTok, une Américaine a récemment publié une vidéo qui a fait le buzz. La raison ? Son voyage à Lyon ne lui a pas du tout plu et l’a fortement déçue de l’image qu’elle se faisait de la France.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la vie en France n’est pas aussi rose que dans Emily in Paris… Et Angela, une touriste américaine, en a récemment fait les frais. Dans une vidéo publiée sur TikTok et intitulée “France made me cry” (“La France m’a fait pleurer”), elle affirme avoir vécu un vrai cauchemar lors de son voyage à Lyon.

Crédit photo : iStock

Un béret rose sur la tête, elle raconte, en larmes, ce qu’elle a vécu pendant quelques jours.

“La France m’a fait pleurer”

Dans sa vidéo, Angela déconseille aux étrangers de venir en France, notamment s’ils sont seuls et qu’ils ne parlent pas la langue. En effet, elle affirme s’être sentie “très isolée” pendant son voyage.

“Ne vous méprenez pas, c’est une très belle ville, il y a plein de choses à faire, à voir, à découvrir, mais je ne recommande pas pour les voyageurs solo ou les personnes qui ne parlent pas français, parce que c’est une expérience qui isole vraiment. Les gens ici semblent vraiment indifférents. Je n’ai pas de problème pour rencontrer des personnes, comme je l’ai déjà fait en Italie ou en Allemagne. Je suis une personne très sociable, mais en France l’expérience est très différente. Ici, les gens vous font sentir mal de ne pas connaître leur culture et leur langage. Je n’ai rencontré personne alors que je suis là depuis cinq ou six jours”, a-t-elle confié avec regrets.

Angela est arrivée en France à l’occasion du Nouvel An. Le soir du réveillon, elle a découvert avec stupeur que de nombreux restaurants étaient fermés. Une grande déception qu’elle n’a pas apprécié, elle qui comptait manger “du foie gras et des escargots”.

“Je me sens presque stupide d’être venue ici, d’avoir dépensé de l’argent. J’ai même acheté un béret français… Je suis là pour apprendre, pour explorer, mais l’expérience est… Je ne sais pas, je n’aime vraiment pas”, a-t-elle déclaré, déçue.

Les internautes réagissent

La vidéo d’Angela a rapidement fait le buzz puisqu’elle a déjà été vue plus de 5,5 millions de fois. De nombreuses personnes ont réagi suite à la publication de la vidéo. Si certains internautes ont tenu à donner des conseils à la jeune femme pour lui permettre de rencontrer plus facilement des Lyonnais, d’autres ont assumé les reproches en écrivant : “Tu viens en France le 31 décembre, tout est fermé et on passe nos fêtes en famille, on ne va pas se forcer à sortir pour les touristes”, ou encore “Désolée mais faut arrêter d’idéaliser, c’est pas Emily in Paris ou Ratatouille, on est connus pour être aigris c’est pas nouveau.”

Crédit photo : iStock

Heureusement, Angela n’avait pas fait tout ce trajet pour venir uniquement à Lyon puisqu’elle avait organisé un petit tour d’Europe en passant par l’Italie, l’Allemagne et la Suisse. Si elle ne garde pas un bon souvenir de la France, elle espère que les autres pays seront plus chaleureux.