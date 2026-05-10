Des touristes font plusieurs heures de route pour se réveiller à côté d'une girafe dans ce Airbnb unique

Se réveiller aux côtés d’une girafe peut sembler être un rêve, mais dans l’Oklahoma, c’est devenu une réalité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Nul besoin de voyager jusqu'en Afrique du Sud pour expérimenter un safari et un quotidien en pleine nature, entouré d'animaux. Au Safari Stayz à Wanette, dans l’Oklahoma, les clients peuvent passer la nuit à quelques pas d’une girafe nommée Yoshi, dans le cadre d’une expérience unique de type Airbnb créée par Kamryn Grant, une amoureuse des animaux de 23 ans.

La jeune femme s’est confié en exclusivité au magazine People sur cette opportunité de rêve qu’elle propose aux passionés de la nature :

« Les girafes ont toujours été mes animaux préférés. Si j’étais enfant, j’aurais adoré passer la nuit avec l’animal de mes rêves. »

Crédit photo : Tik Tok / Kamryn Grant

Cette idée née dans son enfance a fini par se transformer en une véritable entreprise, mais tout n’a pas commencé avec les girafes. Kamryn Grant a d’abord lancé une série de séjours sur le thème des animaux, notamment autour des lémuriens, qui ont rapidement rencontré un franc succès auprès des visiteurs en quête d’une expérience originale. À mesure que l’intérêt grandissait, sa vision s’est élargie.

« J’ai commencé par mes gîtes chez l’habitant sur le thème des lémuriens, et les gens ont tellement aimé que j’ai fini par adopter Yoshi, ma girafe »

À partir de là, elle a transformé la grange en un lieu unique en son genre où les clients peuvent non seulement passer la nuit, mais aussi s'immerger pleinement dans l'expérience ce qui, selon elle, reste extrêmement rare.

Kamryn Grant et son organisation détiennent également plusieurs licences et certifications, notamment une licence délivrée par le Game, Fish & Wildlife, une certification CWD (maladie débilitante chronique) ainsi qu’une certification et une licence de l’USDA.

« Il n’y a pas beaucoup d’endroits où l’on peut passer la nuit avec une vraie girafe »

Un succès viral sur TikTok

Lorsque Kamryn Grant a commencé à partager des vidéos de ce séjour sur TikTok, la réaction a été immédiate.

@kamygrant Let’s do morning checks on my animals! ♬ original sound - Kamygrant « Chaque publication sur le B&B des girafes que j’ai publiée a dépassé le million de vues. Les gens adorent l’idée et veulent séjourner chez notre petit Yoshi ! »

Cette attention en ligne s’est rapidement traduite par une demande concrète. Des clients viennent désormais de tout le pays, parfois après des heures de route, juste pour vivre cette expérience par eux-mêmes.

La suite après cette vidéo

« Une famille de New York a fait 23 heures de route pour venir à mon B&B juste pour me rencontrer, moi et mes animaux. Je n'en croyais pas mes yeux. »

Depuis son ouverture, elle accueille des visiteurs venus en avion ou en voiture pour avoir la chance d’entrer en contact avec les animaux, certains arrivant même avec des cadeaux à la main.

« J’adore voir le bonheur dans les yeux des gens »

Crédit photo : Tik Tok / Kamryn Grant

C’est précisément ce lien qui fait toute la particularité de Safari Stayz.

La propriété abrite plus de 100 animaux, dont des zèbres, des chameaux, des kangourous, des renards, des lémuriens, des loutres et même des paresseux. Les visiteurs peuvent interagir avec bon nombre d’entre eux lors de visites guidées qui, selon Grant, sont conçues pour être à la fois ludiques et éducatives.

« C’est une expérience très immersive. Vous interagissez avec pratiquement tous les animaux ici : vous entrez dans leurs enclos, vous les nourrissez et vous les prenez dans vos bras. »

Un projet de parc animalier ?

Les visites durent généralement entre 90 minutes et deux heures, ce qui laisse aux visiteurs le temps non seulement de rencontrer les animaux, mais aussi d’en apprendre davantage à leur sujet, un sujet qui passionne Grant.

« Je veux que les gens repartent d’ici en ayant acquis des connaissances et en comprenant l’importance des zoos et la raison de notre existence. Interagir avec les animaux nous aide à créer un lien avec eux et à les comprendre à un tout autre niveau. »

Pourtant, proposer une expérience aussi unique comporte ses propres défis.

« Je veux toujours que ce soit amusant et très participatif. Le plus difficile, c’est de trouver comment nous pouvons rendre cette expérience encore plus grande et meilleure qu’avant. »

Crédit photo : Tik Tok / Kamryn Grant

Et c'est exactement ce qu'elle compte faire ensuite. Pour l'avenir, Kamryn Grant envisage de faire de Safari Stayz une destination à part entière, avec davantage de Airbnb à thème et un parc plus vaste où les visiteurs pourront se promener et découvrir les animaux.

« Je veux que ce soit l'une des plus grandes destinations de l'Oklahoma. J'aimerais beaucoup avoir un parc entier où les gens pourraient se promener, observer et découvrir les animaux. »

Pour l'instant, cependant, son objectif reste de créer des expériences inoubliables, en particulier pour les familles.