Ces 5 sublimes photos d'animaux ont reçu le prix du public d'un célèbre concours de photographie

Le “Wildlife photographer of the year 2026” a élu ses finalistes et parmi les photographies sélectionnées, cinq d’entre elles ont remporté le prix du public. Découvrez ces clichés animaliers exceptionnels.

Les concours de photographie sont de véritables opportunités pour les photographes qui veulent montrer leur talent et s’exercer. C’est le cas du “Wildlife photographer of the year”, un concours de photographie reconnu qui récompense les meilleures photos animalières.

Cette année, 24 finalistes ont été récompensés par le jury du concours, qui a reçu au total plus de 60 000 clichés provenant de 113 pays différents. Le prix a été décerné par le Musée d’histoire naturelle de Londres.

Le prix du public

En plus de cela, le public a pu donner son avis et a élu cinq photographies qui ont conquis le coeur des internautes. Le concours a enregistré une participation record puisque 85 917 personnes à travers le monde ont voté pour leur image préférée.

Crédit photo : Josef Stefan / Wildlife photographer of the year

Le photographe Josef Stefan a remporté le premier prix du public avec sa photo intitulée “Rongeur volant”, où l’on peut voir un lynx ibérique lancer sa proie en l’air. Pour capturer cet instant, le photographe a observé le lynx jouer avec le rongeur pendant une vingtaine de minutes.

Des images sensationnelles

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Quatre autres photographies ont fait sensation auprès du public. On peut notamment voir un groupe de flamants roses sous des lignes électriques en Namibie, une famille d’ours polaires se reposant au soleil, des oursons qui se chamaillent sur la route ou encore un cerf victorieux après une bataille, qui porte la tête de son rival sur ses bois.

Crédit photo : Alexandre Brisson / Wildlife photographer of the year

Crédit photo : Christopher Paetkau / Wildlife photographer of the year

Crédit photo : Will Nicholls / Wildlife photographer of the year

Crédit photo : Kohei Nagira / Wildlife photographer of the year

Les cinq photographies seront exposées en ligne ainsi qu’au Musée d’histoire naturelle de Londres jusqu’à la fin de l’exposition prévue le 12 juillet prochain.