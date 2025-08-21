Une girafe au cou tordu, observée dans la savane, intrigue les experts

Six ans après sa dernière observation, Wonkito, une girafe au cou tordu, a été aperçue vivante et en pleine forme au Kenya.

En 2019, Philip J. Briggs, défenseur animalier et photographe naturaliste, a photographié au Kenya une girafe au cou sévèrement déformé.

Prénommé Wonkito, le ruminant intrigue les spécialistes en raison de sa particularité physique, dont personne n’est en mesure de déterminer l’origine. Il pourrait peut-être s’agir d’une scoliose ou d’une blessure antérieure.

Crédit Photo : Philip J. Briggs - Instagram

À l’époque, Philip J. Briggs et ses pairs craignaient que la girafe ne meure à cause de sa malformation.

Jusqu’à récemment, le spécialiste de la nature était convaincu que l’animal était mort car celui-ci avait disparu.

Crédit Photo : Philip J. Briggs - Instagram

La girafe a déjoué toutes les attentes

À sa plus grande surprise, Wonkito est réapparu sain et sauf six ans après leur première rencontre dans la savane. L’expert a partagé cette bonne nouvelle sur son compte Instagram.

« Six ans plus tard, et contre toute attente, il est réapparu, plus sain et plus fort que jamais », a-t-il écrit sur le réseau social.

Selon ses observations, la girafe vit de la même façon que ses congénères.

« Son pelage a pris une teinte sombre que l’on observe souvent chez les girafes mâles âgées. Loin d’être gêné par son cou irrégulier, il a engendré plusieurs petits, preuve vivante de son épanouissement dans ce paysage », détaille Philip J. Briggs.

Crédit Photo : Philip J. Briggs - Instagram

Il a ajoute que le mammifère a survécu à une importante sécheresse, qui a touché l’écosystème du parc national d’Amboseli au Kenya en 2022. Cette catastrophe naturelle a coûté la vie à de nombreux animaux sauvages.

« Wonkito a déjoué toutes les attentes (…) Sa survie témoigne du succès de la conversation d’Amboseli, fondée sur la coexistence entre la faune sauvage et le peuple masaï. Dans une grande partie de l’Afrique, le nombre de girafes est en déclin, mais ici, il reste stable grâce à une protection renforcée et à la collaboration communautaire », souligne le photographe.

Crédit Photo : Philip J. Briggs - Instagram

Amboseli est l'un des plus anciens parcs du Kenya. Il abrite des gnous, des zèbres, des lions, des hyènes ou encore des hippopotames.