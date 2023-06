Cette ville artificielle posée sur l'eau est à couper le souffle et devrait voir le jour très bientôt !

Surnommée Dubaï Reefs, cette ville artificielle flottante promet d’être sensationnelle. On vous en dit plus sur ce projet démentiel.

C’est donc à cela que ressemblera le futur ? La promotion immobilière URB, connue pour créer des villes durables basées à Dubaï, a annoncé un futur projet colossal : Dubaï Reefs. Ce projet démentiel consisterait à créer un récif artificiel avec plus d'1 milliard de coraux et 100 millions d'arbustes tropicaux.

Crédit photo : URB

Cette ville flottante sera donc composée de plusieurs îles interconnectées qui accueilleront des visiteurs dans des éco-lodges de luxe, entourés de millions de palétuviers. Sous ces îles se trouvera donc un écosystème de récifs artificiels créé à l'aide de l'impression 3D et d'autres méthodes, qui abriteront des tortues, des poissons et d'autres formes de vie marine, comme le précise le Daily Mail.

Crédit photo : URB

Un projet monstrueux, mais écolo

Cette ville flottante sera située au large de la côte de la ville de Dubaï, dans le golfe Persique. Mais ce n’est pas tout. Si le projet semble colossal, il sera également écologique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le site sera alimenté par une énergie 100 % renouvelable, générée par des fermes solaires, hydroélectriques et grâce aux vagues.

Crédit photo : URB

Sans oublier que, selon URB, la nourriture devrait être produite par des fermes d'algues et d'huîtres. Une île flottante, luxueuse et auto-suffisante. Un projet dont la construction devrait débuter d'ici à 2025 et couterait des milliards de dollars. À suivre…

Crédit photo : URB



Crédit photo : URB