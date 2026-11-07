Les autoroutes croates vont se passer de cabines de péage : ce qui change pour les automobilistes étrangers dès mars 2027

En Croatie, un nouveau système de télépéage électronique va être mis en place en mars 2027.

Si vous envisagez de conduire en Croatie en 2027, sachez qu'un changement important va entrer en vigueur avec un nouveau système de télépéage électronique.

En Croatie, l’heure est au renouvellement pour réduire les risques d’embouteillage sur les grands axes de circulation. En l’occurrence, le pays s’apprête à remplacer ses postes de péage autoroutiers traditionnels par un nouveau système de péage électronique appelé « Crolibertas ».

Le lancement de ce nouveau système est prévu à l’échelle nationale le 1er mars 2027.

Crolibertas, un nouveau système de péage en flux libre

Pour tous ceux qui prévoient un road trip en Croatie, en particulier les visiteurs venant d’autres pays européens en voiture, cela soulève une question évidente : faut-il enregistrer sa voiture dans le système de péage avant de circuler sur les autoroutes croates ?

La réponse dépend de la manière dont vous comptez régler vos péages autoroutiers.

D'ici la mise en service de Crolibertas, le système de péage actuel de la Croatie reste en vigueur. Ainsi, si vous circulez sur les autoroutes croates en 2026, vous continuerez à utiliser les postes de péage habituels et les modes de paiement actuels.

Le nouveau système est mis en place progressivement, l’infrastructure de péage électronique étant installée sur l’ensemble du réseau autoroutier croate avant son lancement.

Une fois que Crolibertas sera opérationnel, les automobilistes n’auront plus besoin de s’arrêter aux postes de péage traditionnels pour régler leurs trajets sur autoroute.

Un système plus fluide

Des portiques électroniques installés au-dessus de la route détecteront les véhicules et enregistreront leurs trajets. Selon le mode de paiement utilisé, les véhicules pourront être identifiés grâce à leur plaque d'immatriculation ou à un dispositif ENC. Un dispositif ENC est un petit boîtier électronique (ou badge) que l'on fixe sur le pare-brise de son véhicule.

Le péage est ensuite calculé en fonction du trajet et de la catégorie du véhicule. C'est l'un des aspects les plus importants à comprendre concernant le nouveau système. En France, la question du coût des trajets en flux libre suscite aussi des réactions, notamment autour du tarif du péage de l’A69.

Pour les véhicules légers, tels que les voitures particulières, les conducteurs pourront utiliser un dispositif ENC ou le système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation.

Si vous optez pour l'option « plaque d'immatriculation », votre véhicule devra être enregistré dans le système et associé à un moyen de paiement valide. Si vous utilisez un dispositif ENC, vous pourrez continuer à payer vos péages par voie électronique via ce dispositif.

Ainsi, la mise en place du système Crolibertas ne signifie pas que toute personne conduisant une voiture en Croatie doive immatriculer son véhicule au préalable.

La suite après cette vidéo

Quels changements pour les touristes circulant en Croatie ?

Cette obligation dépend du type de véhicule et du mode de paiement du péage utilisé. Le nouveau système de péage s'appliquera également aux véhicules étrangers circulant sur les autoroutes croates.

Ainsi, si vous vous rendez en Croatie depuis l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine ou tout autre pays européen, vous devrez tout de même utiliser l'un des moyens de paiement du péage autoroutier disponibles.

Les véhicules immatriculés à l'étranger ne sont pas automatiquement exemptés des péages autoroutiers croates. Pour les véhicules légers éligibles, vous pouvez utiliser l'ENC ou le système de reconnaissance des plaques d'immatriculation.

Si vous utilisez la reconnaissance des plaques d'immatriculation, votre véhicule devra être enregistré et associé au mode de paiement approprié. C'est particulièrement important pour tous ceux qui prévoient un long voyage en voiture à travers la Croatie après la mise en place du nouveau système.

Le nouveau système est conçu pour permettre aux véhicules de circuler sans s'arrêter aux postes de péage traditionnels, ce qui signifie que le trajet autoroutier doit être associé électroniquement à un moyen de paiement.

La Croatie prévoit également de mettre en place des infrastructures permettant aux conducteurs d’effectuer l’enregistrement nécessaire, notamment 140 voies d’enregistrement rapide des véhicules.

Ainsi, si vous ne vous êtes pas enregistré avant votre arrivée, plusieurs options s’offriront à vous pour procéder à l’enregistrement. Toutefois, si vous vous rendez en Croatie dans le but spécifique d’explorer le pays en voiture, il est conseillé de vérifier les exigences en vigueur avant de partir.