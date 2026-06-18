1,8 km de long : voici le plus grands bateau du monde, qui pourrait héberger 80 000 passagers

C’est un projet fou qui fait à nouveau parler de lui. Le Freedom Ship, le plus grand bateau du monde qui n’a encore jamais été construit, pourrait être créé et abriter 80 000 passagers, avec des hôpitaux, des écoles, un stade de foot, une université et un réseau de tramways.

C’est un véritable monstre sur la mer. Dans les années 1990, un bateau pas comme les autres a été imaginé : le Freedom Ship. Ce bateau ferait 1,8 kilomètre de long, 240 mètres de large et 80 mètres de hauteur. Il serait capable d’accueillir 80 000 passagers, dont 50 000 habitants, 10 000 touristes et 20 000 membres d’équipage. Sa capacité est donc largement supérieure à celle de cet autre paquebot qui peut transporter 10 000 passagers.

Crédit photo : Freedom Ship

Sur ce bateau, les passagers vivraient dans une petite ville. Ils pourraient acheter ou louer un logement sur le navire en choisissant parmi les petits studios ou les duplex.

Une ville sur l’eau

Sur le pont supérieur du bateau, on retrouverait 3 hectares de parcs et de jardins, ainsi que des galeries marchandes et un casino. Cette “cité maritime” abriterait des écoles primaires et secondaires, des hôpitaux, un stade de foot de 15 000 places, un complexe universitaire, une salle de symphonie, deux musées, un aquarium et un parc aquatique.

Crédit photo : Freedom Ship

Un réseau de tramways pourrait être installé sur le bateau afin de relier les différentes zones entre elles. Pour rejoindre la terre ferme, huit héliponts et plusieurs ferries pourraient être mobilisés car le bateau ne pourrait pas accoster, en raison de sa trop grande taille.

Crédit photo : Freedom Ship

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Un bateau de 2,3 millions de tonnes

Pour construire la plus grande ville flottante du monde, le budget est estimé à 16 milliards d’euros. Ce bateau dépasserait de 10 fois la taille des paquebots les plus imposants actuellement. Sa longueur serait 4 fois supérieure à celle de l’Icon of the Seas, le plus grand bateau du monde.

Crédit photo : Freedom Ship

Pour faire avancer ce bateau de 2,3 millions de tonnes, la propulsion au nucléaire serait utilisée. Imaginé il y a 30 ans, ce navire pourrait voir le jour. Cependant, le projet n’est pas encore concrétisé, en raison de son coût, mais aussi de plusieurs questions à résoudre à propos de la fiscalité, la justice et la sécurité à bord. En plus de cela, les créateurs du bateau ne savent pas combien de personnes pourraient être intéressées pour venir vivre à bord.

Ce projet titanesque pourrait-il vraiment séduire 80 000 personnes ?