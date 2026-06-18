1,8 km de long : voici le plus grands bateau du monde, qui pourrait héberger 80 000 passagers

Par  | Partager

Le Freedom Ship

C’est un projet fou qui fait à nouveau parler de lui. Le Freedom Ship, le plus grand bateau du monde qui n’a encore jamais été construit, pourrait être créé et abriter 80 000 passagers, avec des hôpitaux, des écoles, un stade de foot, une université et un réseau de tramways.

C’est un véritable monstre sur la mer. Dans les années 1990, un bateau pas comme les autres a été imaginé : le Freedom Ship. Ce bateau ferait 1,8 kilomètre de long, 240 mètres de large et 80 mètres de hauteur. Il serait capable d’accueillir 80 000 passagers, dont 50 000 habitants, 10 000 touristes et 20 000 membres d’équipage. Sa capacité est donc largement supérieure à celle de cet autre paquebot qui peut transporter 10 000 passagers.

Le Freedom ShipCrédit photo : Freedom Ship

Sur ce bateau, les passagers vivraient dans une petite ville. Ils pourraient acheter ou louer un logement sur le navire en choisissant parmi les petits studios ou les duplex.

Une ville sur l’eau

Sur le pont supérieur du bateau, on retrouverait 3 hectares de parcs et de jardins, ainsi que des galeries marchandes et un casino. Cette “cité maritime” abriterait des écoles primaires et secondaires, des hôpitaux, un stade de foot de 15 000 places, un complexe universitaire, une salle de symphonie, deux musées, un aquarium et un parc aquatique.

Les immeubles sur le bateauCrédit photo : Freedom Ship

Un réseau de tramways pourrait être installé sur le bateau afin de relier les différentes zones entre elles. Pour rejoindre la terre ferme, huit héliponts et plusieurs ferries pourraient être mobilisés car le bateau ne pourrait pas accoster, en raison de sa trop grande taille.

Une piscine sur le bateauCrédit photo : Freedom Ship

La suite après cette vidéo

Un bateau de 2,3 millions de tonnes

Pour construire la plus grande ville flottante du monde, le budget est estimé à 16 milliards d’euros. Ce bateau dépasserait de 10 fois la taille des paquebots les plus imposants actuellement. Sa longueur serait 4 fois supérieure à celle de l’Icon of the Seas, le plus grand bateau du monde.

Le parc aquatique sur le bateauCrédit photo : Freedom Ship

Pour faire avancer ce bateau de 2,3 millions de tonnes, la propulsion au nucléaire serait utilisée. Imaginé il y a 30 ans, ce navire pourrait voir le jour. Cependant, le projet n’est pas encore concrétisé, en raison de son coût, mais aussi de plusieurs questions à résoudre à propos de la fiscalité, la justice et la sécurité à bord. En plus de cela, les créateurs du bateau ne savent pas combien de personnes pourraient être intéressées pour venir vivre à bord.

Ce projet titanesque pourrait-il vraiment séduire 80 000 personnes ?

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Malleval
Cette petite cité médiévale méconnue des touristes est la destination idéale pour cet été
un camping-car roule sur une route en Écosse
Road trip en Écosse en 7 jours: itinéraire en camping-car depuis Édimbourg
La plage de Punta Molentis
Cette plage interdit les parasols aux personnes âgées de 10 à 65 ans, les vacanciers sont furieux
L'île à vendre
Vivez comme un aventurier en achetant cette île et de sa cabane de Robinson pour 400 000 euros
Les chutes de Gavarnie
Cette destination française propose 50 euros d’essence pour attirer les vacanciers cet été