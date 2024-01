Plus grand paquebot du monde, Icon of the Seas a pris la mer pour sa première croisière

Véritable mastodonte des mers, le Icon of the Seas vient d’entamer sa première croisière. Il s’agit du plus gros bateau du monde !365 mètres de long, 20 ponts, 40 restaurants et… 2805 cabines !

Ce sont les chiffres vertigineux qui caractérisent le Icon of the Seas, le plus gros paquebot du monde. Après des années d’attente, le navire de la Royal Caribbean vient de prendre la mer pour effectuer sa première croisière, ce samedi 27 janvier, en partant du port de Miami, en Floride.

Le paquebot éminent poursuivra son chemin dans l’océan Atlantique jusqu’aux Caraïbes, et ce malgré les accusations émanant de défenseurs de l’écologie. En effet, depuis la fin de la pandémie, le secteur de la croisière a rallumé les turbines dans un rythme effréné.

Malgré les nombreuses accusations qui pèse sur ce mastodonte, au regard de l’impact destructeur qu’il pourrait avoir sur l’environnement, il a été promu comme un navire écologique.

En effet, il s’agit du premier navire à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), un combustible fossile que l’industrie présente comme une alternative plus propre que le fioul lourd habituellement utilisé. Cependant, le GNL est une énergie qui relâche du méthane, ce qui constitue un puissant gaz à effet de serre.

Crédit photo : Wikipédia

Un paquebot cinq fois plus lourd que le Titanic

Autre argument pro-environnemental avancé par la compagnie de croisières, le navire est équipé d’un système qui permet de convertir les déchets en énergie, ainsi que d’un système permettant de recycler l’eau à bord. Deux systèmes qui promettent de réduire l’impact environnemental que produit généralement ce genre de navires.

Par ailleurs, le paquebot est capable d’accueillir 5610 passagers et 2350 membres d’équipage. En plus des caractéristiques énoncés en introduction, il est divisé en huit quartiers et comprend sept piscines, neuf jacuzzis et… une cascade de 17 mètres de haut. Construit dans le chantier naval de Turku, en Finlande, le Icon of the Seas pèse 250 800 tonnes, soit cinq fois plus que le Titanic.

En amont de sa première croisière, le paquebot a été baptisé à Miami, en présence de Lionel Messi, qui a appuyé sur le bouton pour faire écraser la bouteille de champagne sur la coque. Désormais parti, il se rendra à Basseterre, capitale de l’Etat de Saint-Christophe-et-Niévès, avant de relier Charlotte-Amélie, dans les îles Vierges américaines. Il poursuivra sa route sur l’île privée de Coco Cay, dans les Bahamas, avant de revenir à Miami.