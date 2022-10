À 25 ans, il crée un “tiny hotel” et fait un véritable carton, son intérieur va vous donner envie de réserver tout de suite

Envie de partir en vacances ? Ce “tiny hotel” a de quoi vous motiver à vous rendre au Texas aux Etats-Unis. Zoom.

Isaac French, âgé de 25 ans, a eu la merveilleuse idée de surfer sur le business des “Tiny Houses” aussi appelées “micro maisons”. Alors qu’il a toujours baigné dans l’univers du design grâce à son père, le jeune homme a déménagé à Waco, au Texas, en 2020. Il en a profité pour s’offrir un terrain pour 138 000 euros et pour y construire un Tiny Hotel, composé de 7 cabanes. Le nom de cet établissement ? Live Oak Lake. Les sept cabines ont été construites dans un style architectural scandinave. Des "tiny" cabanes, pas si petites que cela...

Crédit : Insider

Des “tiny home” en pleine nature

Durant près de neuf mois, le jeune homme a fait construire des cabanes de luxe pour un coût total de 2,5 millions d’euros. Dès son ouverture, l’établissement de luxe ultra moderne a attiré un public en nombre. En seulement un an, l’établissement a généré plus de 500 000 euros de bénéfices.

Quatre mois après son ouverture, l’établissement était déjà estimé par les experts à 3,1 millions d’euros. Côté cabanes, chaque petite maison possède des baies vitrées et deux étages avec deux chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte et un salon, ainsi qu'une machine à laver et une entrée privée, une place de stationnement, un bain à remous extérieur, un hamac et un foyer extérieur. De quoi ravir tous les membres de la famille.

Une nuit dans ce petit paradis coûte en semaine 300€ tandis que le week-end les prix avoisinent les 500€. À noter que l’hôtel en pleine nature possède également un lac artificiel. La bonne nouvelle, c’est que l’établissement est disponible à la réservation sur Airbnb ou Booking.com. Notre petit doigt nous dit que vous allez bientôt vous rendre au Texas. N’est-ce pas ?

