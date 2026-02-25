Elle ne paie que 420 € pour vivre dans un hôtel cinq étoiles en Asie, tout le monde veut l'imiter

Une Britannique révèle qu’elle paie une somme dérisoire pour vivre dans hôtel cinq étoiles en Asie du Sud-Est. Un style de vie qui fait rêver les internautes.

Cela n’aura échappé à personne : de nombreuses personnes s’installent à l’étranger à la recherche d’un meilleur mode de vie. Diamanté Laiva en sait quelque chose !

Cette Britannique, connue pour sa participation à l’émission Love Island, a quitté le Royaume-Uni l’an dernier pour vivre dans un hôtel de luxe à prix réduit.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, la jeune femme a dévoilé sa somptueuse suite à ses 30 000 abonnés.

Une suite royale à prix riquiqui

Sa chambre de prestige comprend une cuisine, un coin salon et une vue incroyable sur la ville.

« Je fais nettoyer ma maison chaque semaine, donc je n’ai pas à cuisiner ni à faire le ménage », commente l’influenceuse.

Au total, la voyageuse privilégiée ne paie que 500 dollars (environ 420 euros) par mois pour y vivre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière profite de tous les services avantages offerts par l’hôtel.

Comme elle le précise, son endroit préféré est le spa. « Il y a des lumières infrarouges ici», explique Diamanté. «C’est bon pour la peau ».

L’espace spa comprend également quatre saunas et une chambre de glace, dont l’instagrameuse profite pleinement.

« Voici le sauna doré, beaucoup plus chaud que les autres. Les murs sont en or », détaille-t-elle.

Dans tout l’établissement, les clients peuvent profiter d’un salon de manucure, de salles de massage, d'un casino, voire un club de strip-tease, sans oublier la supérette ouverte jusqu’à minuit.

Les internautes sous le charme

Côté repas, la principale intéressée dîne presque tous les soirs au restaurant Sky Lounge de l’hôtel, qui offre une vue à couper le souffle sur la ville.

« En face du Sky Bar, nous avons la piscine qui ferme à 23 heures, donc on peut nager pratiquement toute la journée », ajoute Diamanté.

Bien qu’elle ne précise pas l’emplacement exact de l’établissement, les internautes estiment qu’il se trouve à Da Nang, au Vietnam, une ville connue pour son coût de la vie abordable, ses plages magnifiques et son climat agréable.

Sous la publication, nombreux sont ceux qui se disent impressionnés par le style de vie de Diamanté.

Une personne a commenté :

« Je suis prête à déménager ».

Une autre a écrit :

« Ma fille, tu me tentes ».

Une troisième a indiqué :

« Super, il faut que j’aille là-bas la prochaine fois que je serai au Vietnam ».

Un style de vie qui fait rêver !